Quảng bá điểm đến qua âm nhạc, điện ảnh

Gần đây, MV Tuyệt vời Đà Nẵng được công chiếu tạo ra sức hút. Trong MV, những biểu tượng của Đà Nẵng như sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills… kết hợp món ăn đặc sản của địa phương như bún mắm, nem lụi, mì Quảng, hải sản... khơi gợi cảm giác muốn khám phá đối với du khách.

Theo ca sĩ - nhạc sĩ Only C, người sáng tác MV Tuyệt vời Đà Nẵng, cái khó và cũng là áp lực khi thực hiện MV là đưa những từ “răng, rứa, chi, mô, tê” - là từ địa phương của Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung vào rap, vào MV một cách hài hòa. Người nghe dù ở địa phương nào cũng có thể hiểu và chấp nhận... Không chỉ âm nhạc, điện ảnh cũng là một kênh quảng bá du lịch. Mới đây, ê kip phim truyền hình Hàn Quốc Taxi Driver 2 công bố teaser đầu tiên với tòa nhà chọc trời ven sông Hàn hay cầu Rồng… thấp thoáng trong clip.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, nhìn nhận, thời gian qua, nhiều MV ca nhạc đã tạo ra hiệu ứng dẫn dắt, thu hút và khơi gợi nhu cầu khám phá thành phố, như MV Đà Nẵng nhớ bạn - Danang Miss You do ca sĩ - nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác, trình bày; Take you away do Jay Quân và Rapper Chị Cả trình diễn; MV Chào Đà Nẵng được thể hiện bởi 20 gương mặt trẻ từ 4 trường đại học trên địa bàn….

Không dừng lại ở góc độ quảng bá, mời gọi đến với Đà Nẵng, những sản phẩm này mang bản sắc văn hóa của Đà Nẵng với những ca từ đầy cảm xúc, hình ảnh đặc sắc. Những MV tận dụng ưu thế vượt trội của công nghệ kết hợp với ngôn ngữ âm nhạc để hiện đại hóa phương thức marketing, tạo nên một sản phẩm âm nhạc chất lượng cao thu hút công chúng.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sắp tới, Đà Nẵng sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan Phim châu Á từ ngày 9 đến 13-5 chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và châu Á - Hợp tác, phát triển”. Thành phố đã chọn lọc các điểm đến để giới thiệu với giới đạo diễn, đoàn làm phim, bởi sự kiện là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh địa phương.