Quảng Ngãi: Tìm thấy công nhân trong vụ sạt lở đất, bị nước cuốn trôi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đã triển khai Đội xung kích, tìm kiếm cứu nạn gồm 7 cán bộ cùng với phương tiện ca nô, xuồng máy cơ động, phối hợp với đơn vị công binh đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bình Minh và 40 dân quân xã cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm anh Trần Đức Thắng (sinh năm 2003, quê ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), công nhân gặp sự cố sạt lở đất và bị nước cuốn trôi vào tối 23-5.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 13 giờ 45 phút ngày 24-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Đức Thắng tại khu vực cách cầu 500m về phía hạ lưu sông Trà Bồng.

Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đang làm thủ tục để bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn tìm kiếm trên đoạn sông Trà Bồng. Ảnh: THANH LÂM (BCHQS HUYỆN BÌNH SƠN)

Như Báo SGGP Online đưa tin, vào tối ngày 23-5, anh Trần Đức Thắng cùng đi bộ với anh Nguyễn Thành Duy (người cùng quê) trên cầu phụ (bên cạnh cầu Thạch An đang thi công, thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Trong lúc đang đi bộ thì bất ngờ gặp sự cố sạt lở đất và anh Thắng bị nước cuốn trôi. Anh Duy nổ lực cứu vớt nhưng không được.

Cầu tạm bằng sắt bên cạnh cầu Thạch An đang xây dựng, nơi xảy ra vụ việc

Người dân theo dõi tìm kiếm

Cầu Thạch An có 8 nhịp với chiều dài 320m, bắc qua sông Trà Bồng nối 2 xã Bình Minh và Bình Mỹ (huyện Bình Sơn). Để thi công cầu Thạch An, đơn vị đã làm một cầu tạm bằng sắt để người và phương tiện lưu thông qua lại. Do có mưa, nước sông Trà Bồng dâng cao nên đơn vị thi công đã cho 6 công nhân trên công trường nghỉ làm vào ngày 22 và 23-5 về ở tại lán trại cách công trường 500m. Đến tối 23-5, thì xảy ra sự việc trên.

Tin liên quan Sạt lở đất, một công nhân bị cuốn mất tích

NGUYỄN TRANG