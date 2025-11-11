Quảng Trị: Cứu sống 7 ngư dân bị chìm tàu cá

Tàu cá TH-90073-TS bị chìm cách Cảng Hòn La (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) khoảng 3 hải lý, 7 ngư dân lênh đênh trên biển đã được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Rạng sáng 11-11, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La đã tiếp nhận 7 thuyền viên tàu cá TH-90073-TS trong tình trạng an toàn.

Quân y Đồn Biên phòng Roòn kiểm tra sức khỏe các thuyền viên

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-11, tàu cá TH-90073-TS gồm 7 ngư dân do ông Lê Công Dũng (sinh năm 1980, trú phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng bị chìm tại tọa độ 17°54’N – 106°34’E, cách cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Phát hiện tín hiệu cầu cứu, tàu cá TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu đã kịp thời tiếp cận, đưa toàn bộ 7 ngư dân lên tàu an toàn và báo về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La.

Cán bộ Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La tiếp nhận 7 thuyền viên tàu cá TH-90073-TS

Đồn Biên phòng Roòn đã tiếp nhận, đồng thời cử quân y thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên.

Thuyền trưởng Lê Công Dũng kể lại: “Khi tàu phát hiện nước tràn vào hơn nửa thân, anh em chỉ kịp mặc áo phao rồi rời tàu. Vài phút sau, con tàu chìm hẳn. May mắn được tàu bạn cứu”.

Hiện sức khỏe 7 ngư dân đều ổn định.

MINH PHONG