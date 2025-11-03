Quảng Trị: Hơn 5.000 hộ dân bị ngập, sạt lở hơn 1.000 m³ đất đá

Lũ trên các sông lớn ở Quảng Trị vượt báo động III, hơn 5.000 hộ dân ngập sâu, hàng chục điểm sạt lở và chia cắt. Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán, cứu hộ người dân.

Chiều 3-11, mực nước các sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng cao. Sông Thạch Hãn tại Đakrông 33,87 m, trên báo động III 0,37 m, tại Quảng Trị 4,90 m, trên báo động II 0,4 m; sông Hiếu tại Đầu Mầu 24,13 m, trên báo động III 0,37 m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 5,97 m, trên báo động III 0,67 m, tại Hải Tân 3,33 m, dưới báo động III 0,07m.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thạch Hãn tiếp tục lên mức dưới báo động III; sông Ô Lâu có khả năng đạt báo động III; sông Hiếu tại Đông Hà có thể vượt báo động II.

Lũ lụt tại xã Ninh Châu, người dân phải đưa xe lên cầu Trung Quán

Toàn tỉnh hiện có 139 vị trí ngập lụt, 51 điểm sạt lở. Hơn 5.027 hộ với 15.337 nhân khẩu trong vùng bị ngập.

Cùng ngày, toàn tuyến biên giới Quảng Trị có 24 điểm ngập lụt và 7 điểm sạt lở. Trên địa bàn Đồn Biên phòng Làng Ho, quốc lộ 9C (km29+100) bị sạt lở hơn 1.000 m³ đất đá, giao thông bị chia cắt. Tại quốc lộ 9B, cầu Tây Long Đại (km48+20) xuất hiện điểm sạt lở lớn, có nguy cơ làm xói mố cầu. Lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền đã lập chốt, ngăn người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Lũ lên tại xã Đakrông

Trưa cùng ngày, cháu Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 2009, thôn Tây Thành, xã Nam Trạch) bị nước lũ cuốn trôi trên sông Dinh. Nhận được yêu cầu từ UBND xã, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã điều động 1 xuồng cùng 5 cán bộ phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Sạt lở tại quốc lộ 9C, khu vực Làng Ho

Tại cửa biển Nhật Lệ, tàu cá QB-11476-TS của ông Hoàng Quang Thịnh (phường Đồng Hới) bị chìm do mưa lớn, máy bơm hỏng. Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã kịp thời phối hợp gia đình trục vớt, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Trước tình hình mưa lũ tiếp diễn, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị di dời 233 hộ dân (hơn 1.400 nhân khẩu) tại các xã Đakrông, Bắc Trạch, Đông Trạch, phường Bắc Gianh đến nơi an toàn; đồng thời duy trì 41 tổ với 155 cán bộ, 3 xuồng máy ứng trực tại các điểm ngập lụt, chia cắt; thiết lập cảnh báo, chốt chặn các tuyến ngầm tràn và rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại Đồn Biên phòng Cà Xèng và 3 bản người Rục (xã Kim Phú). Đoàn đã trao tặng 240 phần quà gồm mì tôm và gạo giúp bà con vượt qua khó khăn do mưa lũ.

MINH PHONG