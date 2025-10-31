Quảng Trị: Gần 3.600 nhà dân ngập sâu do mưa lũ

Tính đến 14 giờ 30 ngày 31-10, mưa lũ tại Quảng Trị khiến 3.596 nhà dân bị ngập; 4 người chết và mất tích, 3 người bị thương; hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 32 điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, gần 80 điểm ngập tại đường liên xã, thôn thuộc các địa phương: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Định...

Mưa lớn dọc sông Giạn ngập trường học ven sông

Mưa lũ khiến 3.596 nhà dân bị ngập ở các xã Quảng Trạch, Lệ Thủy, Hải Lăng, Vĩnh Định, Trung Thuần và phường Quảng Trị; 101 điểm trường với 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học. Ngoài ra, có 22 điểm sạt lở ở nhiều tuyến đường và khu vực miền núi như Đakrông, Kim Ngân, Tà Rụt, Nam Hải Lăng.

Nước tràn vào nhà dân, hàng quán

Hiện có 11.607 hộ dân bị mất điện, chủ yếu ở các xã Quảng Trạch, Trung Thuần, Tân Gianh, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Kim Ngân và phường Ba Đồn. Toàn tỉnh ghi nhận 3 người chết (tại Ái Tử, Lìa, Trung Thuần), 1 người mất tích (xã Trường Sơn) và 3 người bị thương (xã Ninh Châu).

Lũ lụt vào thôn Văn Hóa, xã Tuyên Hóa

Dự báo những ngày tới, khu vực Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập sâu tại vùng trũng thấp.

MINH PHONG