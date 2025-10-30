Quảng Trị: Công bố tình huống khẩn cấp, di dời 1 trường học và 53 hộ dân

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đồi Phòng Không và khu tái định cư Đạm Thủy (xã Tuyên Phú), yêu cầu di dời khẩn cấp 53 hộ dân và toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Đồng Lâm đến nơi an toàn.

Sạt lở khu vực đồi Phòng Không

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, khu vực đồi Phòng Không nằm ở độ cao khoảng 171m, địa hình dốc đứng, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư 78m. Hiện tượng sạt lở đã làm xuất hiện nhiều vết nứt lớn, uy hiếp trực tiếp 60 thửa đất, nơi có hàng chục hộ dân sinh sống, một hội trường thôn và một trường tiểu học. Tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 2,5ha.

Nhà dân bị uy hiếp

Đáng chú ý, khu tái định cư thôn Đạm Thủy - nơi được xây dựng sau đợt mưa lũ năm 2020 - cũng xuất hiện dấu hiệu nứt mái taluy, xói lở chân nền, do mưa lớn kéo dài kết hợp nền đất yếu. Một số điểm có độ cao mái taluy lên tới 14m, vượt ngưỡng an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo thiết lập khu tạm cư bảo đảm điều kiện sinh hoạt, y tế, lương thực cho người dân và học sinh. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và phòng chống thiên tai địa phương đã được huy động, túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Dây cảnh báo đỏ trước nhà dân cấm vào khu vực tình huống khẩn cấp do nguy hiểm.

Song song đó, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản khẩn trương khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài, báo cáo trước ngày 15-11.

