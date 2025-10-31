Quảng Trị: Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nhiều nơi

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị bị ngập sâu, hàng nghìn hộ dân phải chủ động ứng phó với nước lũ dâng cao.

Ngày 31-10, mưa dồn dập trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị ngập nặng, một số đoạn sạt lở gây chia cắt. Nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp đang gồng mình chống chọi với nước lũ.

Lũ lên nhanh tại xã Trung Thuần﻿

Anh Phan Văn Minh, trú tại xã Trung Thuần, cho biết: “Mưa liên tục nhiều ngày qua khiến nước dâng cao, tràn vào nhà. Từ sáng sớm, cả nhà tôi đã phải kê cao đồ đạc, đưa xe máy và vật dụng quan trọng lên tầng trên”.

Còn anh Trần Văn Dũng cùng xã, chia sẻ: “Nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đã ngập vào nhà. Cả nhà phải chuẩn bị sẵn phương án sơ tán nếu mưa tiếp tục lớn”.

Lũ dâng ngập vào nhà ở xã Quảng Trạch

Theo ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần, lượng mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Đặc biệt, các hộ dân gần khu vực thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam bị ảnh hưởng nặng do dòng chảy tự nhiên bị thay đổi. Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy và lên phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Lũ quét tại xã Trung Thuần

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 21 điểm sạt lở, gồm các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã (trong đó có Quốc lộ 9B, 9C, 15D, ĐT565C, ĐT564…). Hơn 1.236 hộ với 3.739 nhân khẩu bị ngập, trong khi hơn 10.600 học sinh thuộc 43 trường học phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Quốc lộ 12A đoạn qua xã Tuyên Hóa bị ngập

Tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các xã chủ động sơ tán, di dời dân ở vùng nguy cơ cao, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lũ dâng ngập nhà dân ở xã Tuyên Hóa

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không vớt củi, không vượt sông, không đánh bắt cá trong thời điểm nước lũ đang dâng cao, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Theo báo cáo từ Đồn Biên phòng Roòn, lúc 4 giờ sáng 31-10, hai tàu cá QB-93358-TS và QT-93498-TS bị đứt neo, trôi ra cửa sông Roòn. Đến 4 giờ 30 phút, lực lượng chức năng phát hiện hai tàu mắc cạn cách bờ khoảng 150m. Thời tiết hiện đã ổn định, người dân chờ nước lên để lai dắt tàu vào bờ.

Lũ ngập toàn bộ xã Nam Gianh ở vùng giữa sông Gianh

MINH PHONG