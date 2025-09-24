Quầy buffet rau – Hạt mầm dinh dưỡng bền vững từ dự án Bữa ăn học đường

Với mô hình buffet rau, dự án Bữa ăn học đường mở ra cách tiếp cận mới mẻ, giúp trẻ yêu thích việc ăn rau xanh mỗi ngày, rèn thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ.

Học sinh thêm lựa chọn rau củ yêu thích với mô hình buffet rau củ

Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng từ thực đơn chuẩn

Khởi động từ năm 2017 với sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế và Ajinomoto Việt Nam, dự án Bữa ăn học đường đã góp phần thay đổi chất lượng bữa trưa cho hàng triệu học sinh tiểu học bán trú trên cả nước.

Trọng tâm của dự án là phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, cung cấp ngân hàng hơn 360 món ăn đa dạng theo khẩu vị ba miền, đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị của Bộ Y tế cho từng độ tuổi. Nhờ đó, nhà trường có thể tiện lợi áp dụng và học sinh được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức” giúp học sinh nhận biết giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe, từ đó hình thành sự yêu thích đối với thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả; cũng như thói quen ăn uống lành mạnh cho các em. Không chỉ kiến thức dinh dưỡng, thực phẩm, các em còn được học thêm từ vựng tiếng Anh liên quan đến thực đơn trong các video, giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức” trước giờ ăn trưa

“Bếp ăn mẫu bán trú” là bếp ăn một chiều được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình từ khi nhập nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi hoàn tất món ăn; đồng thời giúp giảm bớt công việc và tiết kiệm thời gian, nhân công cho nhà trường.

Buffet rau: thay đổi nhỏ, tác động lớn

Bên cạnh các thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ phần mềm, nhằm khuyến khích các em ăn nhiều rau xanh hơn, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển thêm các thực đơn rau phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Công ty không chỉ hướng dẫn nhà trường cách chế biến các thực đơn rau ngon miệng cho bữa trưa dinh dưỡng của học sinh, mà còn chia sẻ thực đơn đến các phụ huynh để áp dụng tại gia đình. Sáng kiến đã ghi nhận các tín hiệu tích cực, học sinh chủ động và hào hứng hơn với việc ăn rau mỗi ngày.

Đặc biệt, Ajinomoto Việt Nam còn triển khai mô hình “Quầy buffet rau” tại các trường để học sinh tự chọn món rau trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Mô hình không chỉ giúp học sinh ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh trong khẩu phần mà còn lồng ghép giáo dục dinh dưỡng, rèn luyện thói quen xếp hàng, tự phục vụ, qua đó góp phần nâng cao ý thức và văn hóa ứng xử cho các em. Nỗ lực này không chỉ thay đổi bữa trưa của học sinh, mà còn gieo nền tảng cho một thế hệ khỏe mạnh, văn minh hơn.

Các em học sinh hứng khởi với Quầy buffet rau trong giờ ăn trưa tại trường

Từ mô hình thí điểm tại Đồng Tháp, với những kết quả sơ khởi khả quan, mô hình “Quầy buffet rau” dần được mở rộng sang các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long…

Vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh

Nhằm mở rộng phạm vi triển khai và nâng cao hiệu quả thực tiễn của Dự án, từ cuối năm 2023, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã nhân rộng Dự án sang cả các trường không có bếp ăn bán trú hoặc sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo các địa phương cùng các trường tiểu học và đơn vị cung cấp suất ăn. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh theo thực đơn từ Dự án

Không chỉ phối hợp sâu sát với các trường để triển khai dự án Bữa ăn học đường, Ajinomoto Việt Nam còn mở rộng, tăng cường thúc đẩy triển khai Dự án thông qua loạt sáng kiến mới, nhằm mang đến cho học sinh tiểu học cả nước những bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện, không dừng lại ở bữa trưa tại trường mà còn tại nhà, đóng góp vào sự phát triển tầm vóc, thể lực của thế hệ tương lai Việt Nam.

Với buffet rau – sáng kiến mới mẻ và giàu tính giáo dục - dự án Bữa ăn học đường tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng, thực hiện mục đích tồn tại của Công ty là: Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam, thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin (AminoScience”)” mà Ajinomoto Việt Nam luôn theo đuổi.

BẢO NGỌC