Quê mình bông súng, mắm kho

Chiều 25-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 238, Công an huyện Can Lộc vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp.