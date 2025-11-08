Quốc vương Jordan sắp thăm chính thức Việt Nam

Bộ Ngoại giao vừa cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13-11.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9-8-1980. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 188,138 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 180,526 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, sản phẩm gỗ… Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất…

Tính đến hết tháng 9-2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 108/153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hiện chưa có dự án đầu tư nào của Việt Nam sang Jordan.

Hai nước đã ký Hiệp định về vận chuyển hàng không (11-1994), Hiệp định về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại (3-1997) và thường xuyên ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

BÍCH QUYÊN