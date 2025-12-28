Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM lần thứ nhất

Thay mặt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội, cho biết, trong giai đoạn 2020–2025, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Hội đã linh hoạt tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp hỗ trợ phòng chống dịch, chăm lo sinh viên Campuchia tại Việt Nam và duy trì các hình thức giao lưu trực tuyến. Hai nước cũng hỗ trợ lẫn nhau về vật tư y tế và nhân lực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ sâu sắc. Sau đại dịch, các hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế – xã hội được khôi phục mạnh mẽ; thương mại song phương tăng trưởng ấn tượng, hướng tới mục tiêu 12–13 tỷ USD năm 2025.

Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị thông qua các lễ kỷ niệm, triển lãm, đặc san, hoạt động văn hóa – nghệ thuật và giao lưu cựu chuyên gia, quân tình nguyện. Nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, 45 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt, các chương trình giao lưu nhân dân hai nước được tổ chức trang trọng, có sức lan tỏa xã hội rộng rãi.

Trong 5 năm, Hội đã vận động hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động khám chữa bệnh, cứu trợ, hỗ trợ Việt kiều nghèo và người dân Campuchia, với Đoàn Bác sĩ Tâm Việt làm nòng cốt. Song song đó, chương trình “Ươm mầm hữu nghị” và “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” được duy trì hiệu quả, hỗ trợ hàng trăm sinh viên Campuchia học tập tại TPHCM và các địa phương lân cận.

Kể từ 1-7-2025, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM sau khi hợp nhất với các hội địa phương tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở ra giai đoạn hoạt động mới, với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, củng cố nền tảng hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 90 người, Trung tướng Nguyễn Văn Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

THỤY VŨ