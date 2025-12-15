TPHCM và Kazakhstan thúc đẩy kết nối giao thương

Chiều 15-12, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì buổi tiếp ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, đến thăm và làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam - Kazakhstan được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược vào tháng 5 vừa qua. Đồng chí cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, với ngày càng nhiều doanh nghiệp Kazakhstan đến Việt Nam, trong đó có TPHCM, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Quốc khánh Kazakhstan sắp đến, đồng chí Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng tới Nhà nước và nhân dân Kazakhstan, đồng thời cảm ơn Tổng thống Kazakhstan đã quyết định mở đường bay thẳng đến TPHCM và quyết định thành lập Lãnh sự quán tại TPHCM. Theo lãnh đạo TPHCM, đây là những bước đi có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm phong phú và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên, mở ra nhiều cơ hội mới để tăng cường kết nối, giao thương và phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng bày tỏ sự tán đồng với đề xuất tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp TPHCM và Kazakhstan, coi đây là kênh hiệu quả để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Về phía Kazakhstan, Đại sứ Kanat Tumysh chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền vững, hiệu quả hơn, đồng thời cho rằng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vượt bậc. Đại sứ cho biết, trong lĩnh vực du lịch, riêng năm 2025 đã có khoảng 1 triệu lượt du khách Kazakhstan đến thăm Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm nay đã đạt khoảng 1 tỷ USD; Kazakhstan đặt mục tiêu nâng con số này lên 2 tỷ USD vào năm tới và hướng tới 5 tỷ USD vào năm 2029.

Liên quan đến kế hoạch mở đường bay thẳng, Đại sứ Kazakhstan cho biết, các hãng hàng không Kazakhstan dự kiến sẽ khai thác các chuyến bay thẳng kết nối Kazakhstan với TPHCM trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong khoảng thời gian tháng 5 và tháng 6-2026, Kazakhstan mong muốn phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên, coi đây là bước tiến quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ Kanat Tumysh cũng khẳng định, Kazakhstan sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Với quyết định thành lập Lãnh sự quán tại TPHCM, Đại sứ mong muốn thành phố hỗ trợ để quá trình triển khai được thuận lợi. Bên cạnh đó, Kazakhstan đề xuất nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác liên khu vực giữa TPHCM và các thành phố của Kazakhstan.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và ông Kanat Tumysh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết thúc buổi tiếp, Đại sứ chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của TPHCM trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Kazakhstan sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tin liên quan TPHCM và Astana (Kazakhstan): Nhiều tiềm năng hợp tác về tài chính

XUÂN HẠNH