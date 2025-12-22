Việt Nam và Lào hợp tác quản lý nguồn nước, ứng phó thiên tai

Nhằm tăng cường phối hợp quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới và chủ động ứng phó thiên tai ngày càng phức tạp, Việt Nam và Lào thống nhất thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài trên các lưu vực sông chung.

Quang cảnh buổi làm việc giữa hai bên. Ảnh: KIỀU CHI

Ngày 22-12, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và ông Chanthaneth Boualapha, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đã làm việc về tăng cường hợp tác quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Việt Nam và Lào đã phê duyệt quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mã. Tuy nhiên, các quy hoạch hiện vẫn chủ yếu xây dựng theo ưu tiên riêng của mỗi quốc gia, thiếu một chiến lược phát triển thống nhất trên toàn lưu vực, làm giảm hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn nước chung.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất hai nước xây dựng tầm nhìn chung và cơ chế phối hợp lâu dài, trong đó nghiên cứu thành lập Ủy ban liên bộ hợp tác quản lý lưu vực sông Cả - sông Mã.

Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, hợp tác sẽ tập trung các nhóm nội dung chính: chia sẻ thông tin, quan trắc và quản lý tài nguyên nước - giám sát các công trình sử dụng nước như hồ thủy điện, thủy lợi - và quản lý chất lượng nước, đặc biệt với hoạt động khai thác khoáng sản có nguy cơ tác động lớn đến nguồn nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, năm 2025, thiên tai tại khu vực diễn biến phức tạp, mưa lũ vượt mốc lịch sử, do tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu và thay đổi dòng chảy từ các hồ chứa, thu hẹp lòng sông, phát triển chưa theo quy hoạch lưu vực.

Phía Lào bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong điều phối quản lý tài nguyên nước, nhất là công tác cảnh báo sớm, quản lý chất lượng nước và giám sát tác động của các công trình thủy điện.

Hai bên thống nhất giao cục quản lý tài nguyên nước của mỗi bộ xây dựng khung hợp tác, trình trước tháng 6-2026.

PHÚC VĂN