Ngày 16-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Thongsalith Mangnormek, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek, chiều 16-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, trong đó có lĩnh vực giáo dục; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trong thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị hai Bộ phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030", hợp tác, kết nối hai nền giáo dục mạnh mẽ, cụ thể, hiệu quả hơn nữa.

Theo đó, hai bên phối hợp sớm lập dự án, triển khai xây dựng Trường Đại học Lào - Việt tại Lào; hỗ trợ tiếp nhận học sinh Lào học nội trú tại các trường khu vực biên giới của Việt Nam; tăng cường dạy và học tiếng Việt, tiếng Lào và tìm hiểu văn hóa của hai nước; tăng cường trao đổi học thuật, nghiên cứu, đào tạo, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, văn hóa - thể thao. Hai bên tiếp tục xây dựng các chương trình trao đổi học thuật; giáo dục truyền thống, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ thuỷ chung, trong sáng và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc…

Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek cho biết, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào có các cuộc làm việc với Bộ GD-ĐT Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này. Hiện nay, hai bên đang triển khai ngay việc thành lập, xây dựng Trường Đại học Lào - Việt tại Lào, trong đó Lào đã và đang chuẩn bị diện tích để xây dựng trường đạt tiêu chuẩn và phù hợp với nhu cầu; tiếp tục xây dựng phương án về nội dung, quy mô và tiến trình xây dựng Trường Đại học Lào - Việt.

Phía Lào cũng đã xây dựng kế hoạch thí điểm đưa học sinh Lào dọc biên giới sang học tại các trường học của Việt Nam; tại Lào đã có 13 cơ sở giáo dục đang giảng dạy tiếng Việt và tiếp tục đào tạo giáo viên dạy tiếng Lào và giáo viên dạy tiếng Việt để mở rộng dạy ngôn ngữ của nhau tại mỗi nước.

Bộ trưởng cho biết, Lào đã xác định chiến lược phát triển đất nước đến năm 2035, đề nghị Việt Nam hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu này trên các lĩnh vực; tin tưởng Việt Nam tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Lào trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực GD-ĐT, thể thao.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek. Hiện, hai nước đã ký Hiệp định hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, trong đó Việt Nam tăng quy mô học bổng dành cho Lào khoảng 25% so với giai đoạn trước. Hai Bộ đã nhất ưu tiên nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo lưu học sinh; chuẩn hóa công tác dạy, học và đánh giá năng lực tiếng Việt tại Lào; thí điểm giảng dạy tiếng Lào trong các trường học tại Việt Nam; tăng cường đào tạo học sinh THPT Lào và đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ hai nước...

LÂM NGUYÊN