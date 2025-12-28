Đẩy mạnh giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Thay mặt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TPHCM, ông Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Đức đọc báo cáo. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc, trên nền tảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp đọc báo cáo tại đại hội

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn này tiếp tục được tăng cường thông qua hợp tác song phương và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Đặc biệt, năm 2025 được hai bên chọn là “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung”, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo thêm động lực thúc đẩy giao lưu nhân dân từ trung ương đến địa phương.

Cũng trong năm 2025, Hội đã hiệp thương thành lập Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TPHCM mới (sau thời điểm sáp nhập các tỉnh, thành ngày 1-7-2025) với 45 ủy viên, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và mở rộng phạm vi hoạt động.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn với các địa phương và tổ chức của Trung Quốc; tiếp và làm việc với các đoàn đại học, học viện, cơ quan đối ngoại. Nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc được triển khai như gặp mặt cựu du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc”, giao lưu thanh niên, hội thảo khoa học, tham quan các địa chỉ đỏ gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam; tích cực tham gia hoạt động xã hội – từ thiện, hỗ trợ đồng bào khó khăn, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội xác định tiếp tục phát huy vai trò ngoại giao nhân dân, mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế; chú trọng phát triển hội viên, nhất là trong sinh viên các trường đại học. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Hội quyết tâm đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển bền vững quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 43 người. Ông Nguyễn Hữu Hiệp tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM.

THỤY VŨ