TPHCM nâng tầm tư duy đối ngoại

Chiều 22-12, Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Dự có các đồng chí: Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM khẳng định, năm 2025 đánh dấu một năm thành công toàn diện trong công tác đối ngoại của thành phố, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa định hướng chiến lược của Bộ Ngoại giao và sự năng động, sáng tạo của chính quyền TPHCM.

Theo đồng chí, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đối ngoại của khu vực phía Nam, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Sở Ngoại vụ Thành phố trong năm 2026 là nâng tầm tư duy đối ngoại, chuyển mạnh từ “tham gia hội nhập” sang “chủ động định hình”, quản trị hiệu quả công tác đối ngoại trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trao b ằng khen cho các cá nhân và tập thể Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà chúc mừng những thành tựu nổi bật của ngành Ngoại giao Việt Nam trong năm 2025.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa lịch sử đối với TPHCM, đánh dấu 50 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày đất nước thống nhất. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, TPHCM mới có quy mô hơn 6.770km², dân số trên 14 triệu người, GRDP ước đạt 120 tỷ USD, đóng góp gần 1/4 GDP cả nước.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế cho phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu, phối hợp của Sở Ngoại vụ trong tổ chức các hoạt động đối ngoại, qua đó nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo

Định hướng năm 2026, đồng chí Nguyễn Lộc Hà yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp tục triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động, toàn diện, hiệu quả; nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố.

Cùng với đó, tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, và triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định mới của Trung ương về hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Bộ Ngoại giao, đồng chí Ngô Lê Văn biểu dương những kết quả nổi bật của Sở Ngoại vụ TPHCM năm 2025.

Đồng chí đề nghị sở tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế; duy trì hiệu quả quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.

Song song đó, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại vững vàng về bản lĩnh, tinh thông chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

THỤY VŨ