Theo Tổng cục Thuế, trong 3 tháng đầu năm 2024, số tiền thuê đất mà cơ quan thuế đã miễn, giảm để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh là 18.012 tỷ đồng.

Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 khoảng 8.200 tỷ đồng, giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội là khoảng 9.812 tỷ đồng.

Quý 1-2024, miễn thuế đất hơn 18.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) luỹ kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý đạt hơn 491.000 tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán quý và bằng 33% so với dự toán năm 2024 (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023).

Có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán.

Có 39/63 Cục Thuế địa phương đạt và vượt dự toán thu quý 1-2024 được giao và có 24/63 Cục Thuế địa phương không hoàn thành dự toán thu quý 1-2024.

LƯU THỦY