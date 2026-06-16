Quy định nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Về nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chậm chuyến, tại điều 36 Nghị định quy định lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của người vận chuyển để đặt chỗ, bán vé cho hành khách, phiên bản cập nhật đến thời điểm 15 giờ (giờ Hà Nội - thời điểm chốt dữ liệu) của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác; lịch bay căn cứ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của người vận chuyển để hành khách có thể tiếp cận được đối với các chuyến bay nội địa.

Chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ.

Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ.

Khi người vận chuyển dự kiến một chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ: thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm; cập nhật thời gian dự kiến bay mới cho người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách để hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay tại cảng hàng không, với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách; trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, người vận chuyển có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách, trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Đối với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương.

Đối với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng; bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ thực hiện 1 lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang; quy định này chỉ áp dụng đối với trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, nghị định quy định, trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ, người vận chuyển có nghĩa vụ phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22 giờ hôm trước đến trước 7 giờ ngày hôm sau phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách; quy định này không áp dụng trong trường hợp hành khách chấp nhận hoàn vé.

Các quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển về bảo đảm ăn, uống, nghỉ cho hành khách chỉ áp dụng cho hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

Nghị định quy định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại; phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại; nghĩa vụ công bố thông tin, nghĩa vụ báo cáo của người vận chuyển trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, hành khách bị từ chối vận chuyển...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

LÂM NGUYÊN