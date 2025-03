Quy định rõ trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan kết luận nội dung thảo luận

Quan tâm đến nội dung về hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và hóa chất cấm, ĐB Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP Hải Phòng, đề nghị làm rõ khái niệm "hóa chất cần kiểm soát đặc biệt" có phải thuộc danh mục "hóa chất hạn chế" đã được quy định trong luật hiện hành không. Vì hiện nay, giấy chứng nhận sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế đã được cấp có hiệu lực, nếu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là chủng loại khác thì các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp phép giấy phép mới từ đầu.

ĐB Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP Hải Phòng

Bên cạnh đó, dự thảo luật quy định về thời hạn cấp phép cho các hoạt động đối với hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đều là 5 năm từ ngày được cấp (với Luật Hóa chất hiện hành thì thời hạn giấy phép là không xác định thời hạn), đồng thời trong Luật Hóa chất hiện hành và văn bản hướng dẫn quy định rõ khi có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh... thì cần phải xin điều chỉnh lại giấy phép.

ĐB Lã Thanh Tân nhận định, quy định như dự thảo luật sửa đổi sẽ gây khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp vì thủ tục cấp phép thường rất tiêu tốn thời gian qua nhiều bước thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, đặc biệt với các doanh nghiệp có nhiều địa chỉ cơ sở hoạt động hóa chất trên toàn quốc, đòi hỏi cơ quan chuyên môn của các địa phương phối hợp với cơ quan quản lý của địa phương nơi đặt trụ sở chính tiến hành thẩm định qua nhiều vòng.

ĐB đề nghị giữ nguyên quy định giấy phép không có thời hạn như trong Luật Hóa chất hoặc nếu có thì thời hạn nên để dài hơn (chẳng hạn 10 năm như quy định về giấy phép môi trường).

ĐB Ma Thị Thúy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang

Quan tâm đến hóa chất mới, ĐB Ma Thị Thúy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang cho rằng, dự thảo luật quy định yêu cầu báo cáo hàng năm trong thời hạn 5 năm sau khi đăng ký. Tuy nhiên, dự thảo luật không đề cập đến hậu quả nếu doanh nghiệp không tuân thủ. ĐB đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giao cho Chính phủ quy định chi tiết chế tài xử lý khi không báo cáo theo quy định.

Về khoảng cách an toàn, ĐB đề nghị bổ sung quy định đối với cơ sở sản xuất hóa chất có quy mô lớn cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải do việc sản xuất hóa chất rất độc hại. “Chỉ quy định địa điểm xây dựng an toàn, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là chưa đầy đủ”, ĐB Ma Thị Thúy nhận xét.

ĐB Ma Thị Thúy cũng đề nghị xem xét, bổ sung quy định về trách nhiệm thu hồi, xử lý hóa chất bị cấm, hóa chất không đạt chuẩn sau khi lưu thông trên thị trường; hóa chất tồn dư, tồn trữ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh hóa chất.

ĐB Tô Ái Vang, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Sóc Trăng

Liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, ĐB Tô Ái Vang, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Sóc Trăng kiến nghị, bổ sung nội dung quy định về việc lồng ghép, tích hợp và phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với các kế hoạch ứng phó sự cố khác, nhằm đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với một số điều tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. ĐB Tô Ái Vang cũng đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, trong quá trình phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cùng với cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng bảo đảm sự thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhưng cũng cần đảm bảo quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

ANH PHƯƠNG