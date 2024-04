Quyết tâm ngăn ngừa, kéo giảm số vụ cháy ở quận 5

Ngày 10-4, UBND quận 5 (TPHCM) tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 với 14 đội thi của 14 phường cùng hơn 150 vận động viên và hơn 700 người dân đến theo dõi, cổ động.

Hội thi gồm 2 môn lý thuyết tìm hiểu các kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) và thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, di chuyển tài sản chống cháy lan. Ban tổ chức xây dựng mô hình dự thi thực hành là căn nhà nằm trong tổ liên gia bị cháy vào ban đêm.

Lãnh đạo quận 5; Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM và Công an quận 5 tặng hoa cho các đội tham gia thi đấu

Căn nhà này có 2 người bị ngạt khói bên trong, có 6 kiện hàng có giá trị cao và nguy cơ cháy cao cần cứu ra khỏi đám cháy; khi phát hiện cháy, 6 thành viên tổ liên gia phát hiện nhấn chuông báo động. Sau đó, các thành viên dùng bình chữa cháy ở điểm chữa cháy công cộng, kiềm cộng lực để cắt khóa, chữa cháy, cứu người và tài sản...

Sau 2 phần thi sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi tổ liên gia an toàn PCCC phường 2; giải nhì cho đội thi phường 10; giải ba cho đội thi phường 3.

Các đội tranh tài tại hội thi

Trung tá Phạm Văn Túc, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an quận 5 mong muốn tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng tại 85 khu phố ở quận với quyết tâm ngăn ngừa, kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

CHÍ THẠCH