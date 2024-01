Ra mắt mô hình “tủ bánh mì 0 đồng” ở Bệnh viện TP Thủ Đức

Ngày 4-1, Công an phường Tam Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, đơn vị đã triển khai mô hình "Tủ bánh mì 0 đồng" trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức.

Mỗi buổi sáng thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, hơn 100 ổ bánh mì được trao tới tay người dân.

Công an trao bánh mì cho người dân

Kinh phí thực hiện mô hình trên là số tiền cán bộ chiến sĩ Công an phường Tam Phú trích 1 phần lương ủng hộ. Dù số tiền ủng hộ không nhiều nhưng đã thể hiện vai trò, trách nhiệm toàn thể cán bộ chiến sĩ công an phường đối với công tác an sinh xã hội của địa phương, cùng “Chung tay góp sức vì những hoàn cảnh khó khăn”.

Công an phường Tam Phú mong muốn mô hình trên sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; góp phần mang đến cho mọi người cuộc sống vui tươi, đầy đủ hơn.

CHÍ THẠCH