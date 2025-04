Ra mắt nền tảng đào tạo, nâng cao nhận thức và cấp chứng nhận về an ninh mạng

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã giới thiệu nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng nCademy.

Nền tảng được xây dựng với mục tiêu tạo một cộng đồng học tập, nâng cao nhận thức và nghiên cứu chuyên sâu về an ninh mạng. Qua nCademy, người học sẽ được phát triển kỹ năng toàn diện, thi và được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Mô hình hoạt động của nền tảng nCademy

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ NCA, Việt Nam dự kiến thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng trong thời gian tới. Theo khảo sát của NCA, hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng và 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu. Vì vậy, nền tảng nCademy mong muốn tham gia giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự an ninh mạng của đất nước, theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ NCA giới thiệu nền tảng nCademy

Nền tảng nCademy cung cấp các khóa học trực tuyến, từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ đa nền tảng, gồm ứng dụng web và ứng dụng trên di động. Học liệu được xây dựng đa dạng, tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, thực hành với các nội dung minh hoạ trực quan sinh động (hình ảnh, video). Nền tảng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân hóa lộ trình học tập, đề xuất khóa học phù hợp, hỗ trợ đánh giá kết quả học và xác nhận trình độ kỹ năng an ninh mạng. Các chứng nhận an ninh mạng sẽ được cung cấp dưới dạng bản in hoặc bản điện tử có ký số.

Nền tảng nCademy được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức của cộng động về an ninh mạng

TRẦN BÌNH