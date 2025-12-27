Rộn ràng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Sự kiện khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ chưa diễn ra nhưng trong sáng 27-12, không khí lễ hội đã rộn ràng, nô nức khắp các cung đường.

Hoạt động trình diễn Drone Light sẽ diễn ra tại đêm khai mạc tối 27-12

Tối nay (27-12), Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” sẽ chính thức được khai mạc.

Theo đó, chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ tại rạch Khai Luông (gần cầu đi bộ, khu vực Bến Ninh Kiều). Dù sự kiện chưa bắt đầu, thế nhưng ngay trong sáng 27-12, không khí lễ hội đã rộn ràng từ các cung đường đến các diễn đàn trên mạng xã hội.

Rạch Khai Luông (khu vực Bến Ninh Kiều) nơi diễn ra lễ khai mạc

Bạn Xuân Quỳnh, một du khách đến từ Đà Nẵng háo hức cho biết: "mình đến Cần Thơ từ hôm qua để tranh thủ sáng sớm nay đi tham quan chợ nổi Cái Răng và khám phá sông nước miệt vườn tại điểm du lịch Cồn Sơn. Mình nhất định sẽ có mặt tại chương trình khai mạc lễ hội vì có nhiều hoạt động hấp dẫn, vui nhộn tại Bến Ninh Kiều vào tối nay. Qua một ngày tham quan, mình rất ấn tượng với phong cảnh sông nước hữu tình, nếp sống dân dã và các món ăn đặc sản, trái cây ngon của miền Tây".

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc sẽ khắc họa đậm nét đặc trưng văn hóa sông nước

Chương trình khai mạc dự kiến có thời lượng khoảng 100 phút. Mở đầu là chương trình nghệ thuật đồng diễn với chủ đề “Cần Thơ - Dấu chân người mở đất”, sau đó là nghi thức khai mạc lễ hội.

Nối tiếp sự kiện là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, gồm 3 phần: “Cần Thơ - Đất mẹ Chín Rồng”, “Cần Thơ - Vui mùa lễ hội” và “Cần Thơ - Niềm tin ngày mới”.

Người dân, du khách háo hức chờ đón chương trình khai mạc diễn ra

Đặc biệt, tại lễ khai mạc còn có hoạt động trình diễn Drone Light với quy mô lớn, tái hiện nét văn hóa sông nước với lung linh sắc màu, ghe thuyền, chợ nổi, rước dâu trên sông, đua ghe Ngo… Ban tổ chức cũng sẽ triển khai bắn pháo hoa tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng lễ hội.

Sân khấu diễn ra lễ khai mạc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Lễ hội góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững và kết nối du lịch đường sông giữa TP Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh ĐBSCL và cộng đồng các quốc gia dọc sông Mekong.

Lễ hội còn là dịp để quảng bá du lịch Cần Thơ đến du khách trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh TP Cần Thơ trở thành “trung tâm du lịch sông nước Mekong”.

Các tiết mục được diễn tập trước khi lễ khai mạc diễn ra

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026 với nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, khám phá, trải nghiệm cho du khách. Địa điểm tổ chức các hoạt động của lễ hội sẽ tập trung tại khu vực công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) và các khu vực lân cận.

TUẤN QUANG