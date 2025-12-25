Cần Thơ cấm xe 5 tuyến đường phục vụ lễ hội sông nước

Ngày 25-12, Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 có thông báo về việc cấm phương tiện lưu thông trên 5 tuyến đường để phục vụ lễ hội.

Khu vực đường Hai Bà Trưng và 4 tuyến đường khác tại trung tâm TP Cần Thơ sẽ cấm lưu thông tối 27-12

Theo đó, 5 tuyến đường cấm phương tiện lưu thông (từ 18 giờ ngày 27-12) thuộc địa bàn phường Ninh Kiều, gồm: đường Ngô Gia Tự, đường Ngô Quyền, đường Thủ Khoa Huân, đường Trần Quốc Toản và đường Hai Bà Trưng.

Để phục vụ người dân và du khách, ban tổ chức lễ hội đã bố trí các bãi giữ xe tại phường Ninh Kiều.

Trong đó, bãi giữ xe mô tô gồm: Khám lớn (đường Ngô Gia Tự); vỉa hè Sở Khoa học và Công nghệ (đường Lý Thường Kiệt); vỉa hè đường Thủ Khoa Huân; Tòa án cũ (đường Phan Đình Phùng); ngã tư đường Ngô Quyền - Phan Đình Phùng; vỉa hè vòng xoay công viên dưới chân cầu Ninh Kiều, vỉa hè công viên nước (thuộc phường Cái Khế).

Điểm giữ xe ô tô gồm: đường Ngô Hữu Hạnh, đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần (thuộc phường Ninh Kiều); một phần lòng đường từ khách sạn Mường Thanh đến chân cầu Ninh Kiều (thuộc phường Cái Khế).

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ khai mạc vào 20 giờ ngày 27-12 và diễn ra đến ngày 1-1-2026.

Với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, lễ hội gồm nhiều hoạt động được tổ chức tập trung tại khu vực công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) và các khu vực lân cận.

Tin liên quan TP Cần Thơ bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa sông nước

TUẤN QUANG