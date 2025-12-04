Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản tại Vùng động lực phía Nam

Chiều ngày 3-12-2025, tại TPHCM, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức sự kiện thường niên: Diễn đàn bất động sản (BĐS) Vùng động lực phía Nam lần thứ I. Tại đây, Lễ vinh danh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ BĐS tiêu biểu Vùng động lực phía Nam năm 2025 cũng được diễn ra.

Diễn đàn quy tụ 500 khách mời tham dự trực tiếp, bao gồm các cơ quan quản lý Nhà nước; lãnh đạo Hiệp hội BĐS Việt Nam; chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo doanh nghiệp BĐS, nhà đầu tư.

Tại phiên tọa đàm “Xu hướng và cơ hội đầu tư BĐS tại các khu đô thị Vùng động lực phía Nam”, các chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi thảo luận, làm rõ thông điệp: Tầm nhìn quy hoạch mới của Vùng động lực phía Nam và bước chuyển từ tư duy “phát triển cục bộ” sang “đa cực - đa trung tâm”, hướng đến xây dựng chuỗi liên kết kinh tế - đô thị - hạ tầng xuyên suốt, lấy hạ tầng kết nối đa phương thức làm mạch máu, hình thành các cực tăng trưởng mới và các đại đô thị ven đô, đồng bộ phát triển toàn vùng. Trong đó, đô thị TOD là lời giải tối ưu nhất cho bài toán quy hoạch phát triển “đa cực - đa trung tâm”, đồng thời giúp giải quyết bài toán áp lực giao thông, ô nhiễm môi trường, hướng đến kiến tạo những vùng đô thị hiện đại - tiện nghi - đẳng cấp quốc tế và song hành cùng phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ vinh danh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ BĐS tiêu biểu Vùng động lực phía Nam năm 2025 được tổ chức trang trọng. Có 5 doanh nghiệp được vinh danh: Công ty CP Dịch vụ BĐS Danh Khôi (DKRS), Công ty CP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (Dat Xanh Services), Công ty CP BĐS SG Holdings, Công ty CP DKRA Group (DKRA Group), Công ty CP Kinh doanh WestLand (WestLand).

HẢI UYÊN