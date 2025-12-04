PVFCCo - Phú Mỹ sẻ chia cùng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên

Mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con nơi đây. Dù cũng chịu tác động của thiên tai, song các đơn vị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vẫn đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động sẻ chia kịp thời và thiết thực.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ đóng góp ủng hộ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên, PVFCCo - Phú Mỹ đã kêu gọi toàn thể CBNV phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, chung tay ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do mưa lũ. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, người lao động tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, bên cạnh việc quyên góp tiền mặt, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Nhà máy còn phát động phong trào ủng hộ đồ dùng học tập, sữa và nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Mỗi phần đóng góp đều chứa đựng tinh thần sẻ chia, lan tỏa tình người, tiếp thêm niềm tin và động lực để đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mặc dù chính đơn vị cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa bão, nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (Phú Mỹ Miền Trung) vẫn nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân địa phương.

Cụ thể, Phú Mỹ Miền Trung đã đến trao 60 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhằm giúp đồng bào vùng lũ khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống. Nguồn kinh phí được vận động từ các Nhà phân phối cấp 1 và toàn thể CBNV công ty, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm xã hội của Phú Mỹ Miền Trung.

Ông Tạ Quốc Phương, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Phú Mỹ (Miền Trung) đại diện công ty trao 60 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Trước đó, ngay sau khi nước rút, đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty cùng đoàn viên thanh niên đã trực tiếp đến thăm hỏi, dọn dẹp và hỗ trợ các hộ dân bị ngập nặng, trong đó có nhiều gia đình là thân nhân CBNV của đơn vị.

Đoàn đã trao 110 phần quà và tiền mặt, tổng trị giá 110 triệu đồng, đến tận tay các hộ dân trong vùng bị ngập lụt

Dịp này, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Phú Mỹ Đông Nam Bộ) đã phối hợp với Quỹ Nhân ái An Farm Đà Lạt triển khai chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề tại xã Dran, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Đoàn đã trao 110 phần quà và tiền mặt, tổng trị giá 110 triệu đồng, đến tận tay các hộ dân trong vùng bị ngập lụt. Ngoài ra, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Phú Mỹ Đông Nam Bộ còn hỗ trợ 5 hộ gia đình có người thân qua đời trong đợt thiên tai, mỗi hộ 2 triệu đồng, như một lời động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát.

Có thể nói, từ Tổng công ty, Nhà máy đến miền Trung và Tây Nguyên, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của các đơn vị PVFCCo - Phú Mỹ, tiếp tục được nối dài bằng những hành động cụ thể, kịp thời và đầy nghĩa tình đến với người dân vùng lũ.

PHƯƠNG NGÂN