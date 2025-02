Samsung bắt đầu cập nhật One UI cho phân khúc TV tầm trung

Sau thời gian thử nghiệm trên những mẫu TV cao cấp, Samsung hiện đang triển khai rộng rãi bản cập nhật One UI, giao diện người dùng mới nhất cho các dòng TV phổ thông.

TV Samsung là một trong những sản phẩm điện tử gia đình với nhiều trải nghiệm mượt mà

Tháng 10-2024, Samsung chính thức ra mắt One UI cho TV với giao diện mới, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Ban đầu, One UI chỉ khả dụng trên các dòng TV cao cấp như S90C, S95C, S90D, S95D. Tuy nhiên, theo thông tin từ cộng đồng Reddit, một số người dùng TV QLED 4K QE1 (2023)… thuộc phân khúc tầm trung, đã nhận được bản cập nhật này. Điều này cho thấy Samsung đang mở rộng phạm vi triển khai One UI, hướng đến đối tượng khách hàng đa dạng hơn.

Để cập nhật One UI cho TV Samsung, người dùng thực hiện theo các bước sau: Vào Cài đặt (Settings) → Tất cả cài đặt (All Settings). Chọn mục Hỗ trợ (Support) → Cập nhật phần mềm (Software Update). Nhấn Cập nhật ngay (Update Now) và chờ quá trình hoàn tất. Samsung lưu ý, quá trình cập nhật có thể mất từ 10–15 phút và cần đảm bảo TV được kết nối với nguồn điện ổn định hoặc sử dụng bộ lưu điện để tránh việc mất điện đột ngột.

Song song với việc nâng cấp phần mềm, Samsung cũng gây chú ý tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2025 với loạt công nghệ mới trên dòng TV 2025 gồm OLED, Neo QLED, The Frame và The Frame Pro. Điểm nhấn của các mẫu TV này là Vision AI, nền tảng AI độc quyền hỗ trợ tối ưu hóa hình ảnh, âm thanh thông minh cùng khả năng tương tác bằng giọng nói. Dự kiến, sản phẩm sẽ chính thức lên kệ trong quý 2-2025.

KIM THANH