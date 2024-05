Sẵn sàng cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TPHCM

Chiều 24-5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ chuẩn bị lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến công an các tỉnh, thành toàn quốc. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì điểm cầu Công an TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, ngày 25-4, Công an TPHCM có buổi làm việc với các sở, ban, ngành nhằm trao đổi nội dung triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TPHCM. Qua đó, các cơ quan chức năng thống nhất, Công an TPHCM chủ trì, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TPHCM, dự kiến trình HĐND TPHCM phê duyệt trong kỳ họp chuyên đề tháng 6-2024.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đã hoàn thành dự thảo hồ sơ trình HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, gửi MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức lấy ý kiến và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TPHCM theo quy trình.

Các đại biểu dự hội nghị

Công an TPHCM đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND TPHCM về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và có Tờ trình trình lãnh đạo UBND TPHCM duyệt ký.

Trong đó, Công an TPHCM sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp UBND quận 1 tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tổ chức huấn luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở các tình huống để diễn tập thực binh tại lễ ra mắt theo hướng dẫn của Bộ Công an…

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở dự kiến diễn ra tại Sân vận động Tao Đàn.

CHÍ THẠCH