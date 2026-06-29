Sáng 29-6, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 29-6, giá vàng trong nước đảo chiều giảm

Vào khoảng 9 giờ ngày 29-6, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 144,8-145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 500.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 29-6 (giờ Việt Nam) ở mức 4.061,2 USD/ounce giảm hơn 27 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,5 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần trước, mức chênh lệch này chỉ khoảng 14,8–15,1 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới sau 1 tuần đã nới rộng thêm gần 4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước tuần qua giảm chậm hơn đáng kể so với đà điều chỉnh của giá vàng thế giới.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ – dữ liệu được xem là yếu tố then chốt định hình quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) và qua đó chi phối diễn biến giá vàng. Báo cáo dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2-7 (giờ địa phương) và thị trường tài chính Mỹ sẽ nghỉ giao dịch ngày 3-7 nhân dịp Quốc khánh.

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, một báo cáo việc làm tích cực có thể củng cố lập trường cứng rắn của FED. Nếu kỳ vọng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 gia tăng, giá vàng có thể giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giữ được ngưỡng này, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.100–4.250 USD/ounce, còn nếu đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng này, giá có thể lùi về 3.900 USD/ounce, thậm chí 3.740 USD/ounce.

Sau cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed, nhiều chuyên gia thận trọng hơn với triển vọng giá vàng. Tuy nhiên, một số nhận định vùng giá hiện tại vẫn hấp dẫn cho đầu tư dài hạn, trong khi lực mua ròng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là điểm tựa, giúp vàng khó giảm sâu dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

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NHUNG NGUYỄN