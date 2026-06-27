Giá vàng bật tăng mạnh vào sáng cuối tuần

Sau khi hạ nhiệt vào chiều qua, giá vàng trong nước sáng 27-6 đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Sáng cuối tuần, giá vàng trong nước bật tăng mạnh

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Doji và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,5 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 145,3-145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 145,4-145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4-248,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên sàn Kitco ngày 27-6 (giờ Việt Nam) ở mức 4.088,3 USD/ounce, tăng gần 62 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 26-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18-18,2 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi trong phiên cuối tuần tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới không đủ sức đảo ngược xu hướng giảm của cả tuần. Kết tuần, giá vàng ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp khi đồng USD tiếp tục neo ở vùng cao nhất hơn một năm, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Động lực giúp giá vàng hồi phục trong phiên cuối tuần đến từ diễn biến lạm phát tại Mỹ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của FED, tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5-2026. Sau khi số liệu được công bố, đồng USD hạ nhiệt khỏi vùng đỉnh, giới đầu tư cũng điều chỉnh bớt kỳ vọng về tốc độ tăng lãi suất của FED, qua đó hỗ trợ giá vàng phục hồi.

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NHUNG NGUYỄN