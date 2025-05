Sáng đầu tuần, giá vàng quay đầu giảm

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về quản lý thị trường vàng cuối tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, nhanh chóng đưa chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới xuống mức chỉ còn khoảng 1-2%, không thể để trên 10% như vừa qua.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 112 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 112 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, còn 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 không đổi so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 9 giờ 40 phút ngày 26-5 (giờ Việt Nam) ở mức 3.352,2 USD/ounce, giảm khoảng 4 USD so với giá vàng chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 105,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 15,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 10-13,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở phiên sáng đầu tuần trên thị trường châu Á giảm mạnh sau đó thu hẹp đà giảm. Giới chuyên gia nhận định nguyên nhân do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch áp thuế quan 50% lên hàng hóa châu Âu... Tuy nhiên, về dài hạn, sự bất định liên quan tới chính sách thuế quan của Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng. Việc ông Trump thời gian qua liên tục có các động thái thuế quan rồi lại thay đổi cho thấy chính sách còn khó lường và có thể sẽ tiếp tục dẫn tới tình trạng bấp bênh trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang tập trung vào diễn biến đàm phán thương mại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, số liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

NHUNG NGUYỄN