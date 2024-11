Sang Lào mua mật heo 500.000 đồng về bán "mật gấu" 15 triệu đồng

Chiều 20-11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Uyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán mật gấu giả.

Những túi mật gấu giả cùng các chi động vật bị bắt giữ từ 2 đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu cung cấp

Cụ thể, qua theo dõi, tại thị trấn Tân Uyên, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Thào A Quả (sinh năm 2001, trú thôn Nậm Pẻn 2, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang bán mật gấu. Thào A Quả khai nhận đã mua mật gấu với giá 2 triệu đồng của Hảng Seo Giả (sinh năm 1981, ở Bản Kéo Nánh, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) để bán kiếm lời.

Những túi mật gấu giả và các tang vật bị thu giữ

Từ năm 2023 đến khi bị bắt, Quả và Giả nhiều lần bán trót lọt “mật gấu” cho người dân trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và những tỉnh khác thu lợi hàng chục triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Tân Uyên đã truy tìm, bắt giữ được Hảng Seo Giả. Tại cơ quan điều tra, Giả khai nhận đã nhiều lần sang Lào mua túi mật với giá 500.000 đồng/túi về bán cho đồng bọn với giá 2 triệu đồng/túi hoặc trực tiếp mang đến các tỉnh Lào Cai, Lai Châu nói với người dân là “mật gấu” để bán với giá từ 5-15 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang xử lý, mở rộng điều tra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu cung cấp

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định 5 túi mật thu giữ của 2 đối tượng. Kết quả xác định số túi mật này chỉ là túi mật của heo.

PHÚC VĂN