Sáng nay 16-4, giá vàng miếng SJC chạm 110 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 16-4, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng đến 2,4 triệu đồng chiều mua và 2,5 triệu đồng bán so với hôm qua, báo giá ở mức 106,5 triệu đồng/lượng mua vào và 109,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 2,8 triệu đồng 2 chiều mua và bán, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 105,8 triệu đồng/lượng mua vào và 108,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng tăng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 104,7 triệu đồng/lượng mua vào và 107,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,9 triệu đồng chiều mua và 2,1 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 105,3 triệu đồng/lượng mua vào và 108,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay đã vượt xa đỉnh được lập hôm qua ở mức 107,2 triệu đồng/lượng, chạm kỷ lục 109,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay thêm một lần nữa thiết lập đỉnh mới. Cụ thể, tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 500.000 đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 107 triệu đồng/lượng mua vào và 110 triệu đồng đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 106,8 triệu đồng/lượng mua vào và 109,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,4 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 106,2 triệu đồng/lượng mua vào và 109,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 15-4 lên 3.229,1 USD/ounce, tăng 20,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16-4 (giờ Việt Nam) tăng vọt lên 3.271,8 USD/ounce, tăng thêm hơn 40 USD so với giá chốt phiên tại New York.

Đây là mức giá cao nhất của vàng thế giới từ trước đến nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 102,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 7,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 6-7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới thiết lập đỉnh mọi thời đại, vượt 3.271 USD, tăng 25% so với đầu năm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang và đồng USD tiếp tục suy yếu. Với tình hình này, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất sớm và mạnh hơn càng hỗ trợ cho kim loại quý này bứt phá. Báo cáo của Commerzbank nhận định, khả năng FED sẽ hạ lãi suất vào đầu tháng 6-2025 và giảm lãi suất tổng cộng 1 điểm cơ bản trong cả năm 2025.

NHUNG NGUYỄN