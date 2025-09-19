Sáng tạo đúng mực với văn hóa dân tộc

Những ngày vừa qua, câu chuyện về một thiết kế trang phục “mang cả bàn thờ lên sân khấu” đã gây xôn xao dư luận với những chỉ trích, phê phán nặng nề.

Thiết kế nêu trên có chủ đề “Hương khói gia tiên”, xuất hiện trong phần thi Trang phục văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025. Đây là thiết kế của tác giả Trần Công Hậu, do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn, được giới thiệu lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên. Trên sân khấu, thí sinh đã biểu diễn với cả bộ bàn thờ gồm ảnh thờ, lư hương, mâm cỗ… Không những thế, để thêm phần “chân thật”, thí sinh còn thắp 3 cây nhang và vái tứ phương!

Thời gian qua, yếu tố văn hóa dân tộc được nhiều nhà thiết kế khai thác, sử dụng trong các sáng tác của mình. Tuy nhiên, sử dụng thế nào để yếu tố văn hóa truyền thống hòa hợp được với cái mới, hiện đại là điều không đơn giản. Nếu không khéo léo sẽ dễ dẫn đến lệch lạc, kệch cỡm hay thậm chí phản cảm như trường hợp mang cả bàn thờ gia tiên lên sân khấu như trên.

Nhiều ý kiến cho rằng bàn thờ vốn là nơi thiêng liêng nhất trong một gia đình, không phải là thứ để mang ra trình diễn, nhất là ở những sân khấu mang đậm tính giải trí như các cuộc thi hoa hậu, người đẹp. Một số nhà thiết kế thời trang thì đánh giá, thiết kế trên đã phản ánh tư duy khô cứng, thiếu sáng tạo của nhà thiết kế.

“Không ai lại bê nguyên xi yếu tố dân tộc lên sân khấu như vậy, nhất là yếu tố đậm tính linh thiêng như bàn thờ gia tiên. Nếu muốn có thể làm ra những hình ảnh cách điệu, mượn ý tưởng… dù rằng như thế cũng rất nhạy cảm, dễ gây tranh cãi, nhưng ít nhất cũng còn cho thấy nỗ lực sáng tạo của người thiết kế”, một nhà thiết kế chia sẻ.

Nhiều ý kiến khác thì cho rằng, những người thực hiện thiết kế trên thực ra biết rõ sẽ gây tranh cãi nhưng cố tình làm để tạo sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu bàn thờ gia tiên xuất hiện trên... sàn diễn thời trang. Cách đây vài năm, thiết kế “Bàn thờ” - bài dự thi tuyển chọn trang phục dân tộc để Hoàng Thùy mang đi “chinh chiến” tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019, cũng từng “gây bão” trên mạng xã hội.

Cùng với các cuộc thi hoa hậu tổ chức ngày càng nhiều, phần thi trang phục dân tộc cũng được các đơn vị chú trọng tổ chức với mục tiêu tạo sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ, tìm kiếm thiết kế trang phục đồng hành cùng các người đẹp Việt tại đấu trường quốc tế, đồng thời qua đó quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt. Tuy nhiên, thiết kế các sản phẩm văn hóa cần sự cân nhắc kỹ lưỡng, cách thể hiện tinh tế để khỏi gây “hoảng hốt” dư luận, tạo tranh cãi không đáng có.

