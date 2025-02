Sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bệnh viện C Đà Nẵng giảm 7 khoa, phòng, trung tâm

Chiều 25-2, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 -27-2-2025).

Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu.

Bệnh viện hiện có 737 viên chức, người lao động, trong đó có 183 bác sĩ.

Theo ông Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, năm 2024, bệnh viện đã triển khai và thực hiện các kỹ thuật cao và kỹ thuật mới, như: Phẫu thuật nội soi thay khớp, phẫu thuật nội soi cột sống, phẫu thuật nội soi cắt gan, phẫu thuật nội soi cắt phổi,…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời gian tới, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ thực hiện có hiệu quả các dự án đã được Chính phủ, Bộ Y tế phê duyệt; trong đó, trọng tâm là Dự án Trung tâm chăm sóc, điều trị chất lượng cao. Phát triển bệnh viện theo hướng trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện với mục tiêu giai đoạn đầu là mở rộng, phát triển chuyên khoa Lão khoa với đội ngũ nhân lực chuyên sâu. Ngoài ra, bệnh viện thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 43 khoa, phòng, trung tâm xuống còn 36 khoa, phòng, trung tâm.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, suốt chặng đường gần 70 năm phát triển, Bệnh viện C Đà Nẵng trưởng thành về mọi mặt, nỗ lực vượt bậc trong công tác khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp và nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bệnh viện được công nhận là Bệnh viện hạng 1- Trung ương cấp chuyên sâu và vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế nhiều năm liền…

Giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành y tế Đà Nẵng cũng như Bệnh viện C Đà Nẵng là rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tin tưởng rằng, ngành y tế Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện C Đà Nẵng nói riêng sẽ tập trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực y tế, đặc biệt là 12 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Bộ Y tế ngày hôm qua (24-2).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của bệnh viện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của cán bộ trung, cao cấp và nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt quan tâm chăm sóc cán bộ cấp cao do Trung ương quản lý trên địa bàn.

XUÂN QUỲNH