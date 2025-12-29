Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, mỗi đoàn viên, thanh niên cần một điểm tựa vững chắc để trưởng thành. Điểm tựa ấy chính là sự kiên định con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Chiều 29-12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, tọa đàm “Sắt son niềm tin với Đảng” diễn ra tại Học viện Chính trị khu vực II đã gợi mở nhiều vấn đề cốt lõi về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh mới.

Hiểu lịch sử để bồi đắp niềm tin

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn TPHCM, nhấn mạnh: những thành quả của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng công lao và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Vì vậy, việc học tập lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng để thế hệ trẻ hiểu đúng giá trị của cách mạng, từ đó hình thành lý tưởng và củng cố niềm tin.

Ông cho rằng, học tập lý luận Mác – Lênin là con đường quan trọng để cán bộ Đoàn và đoàn viên “giữ vững niềm tin sắt son”, đồng thời biết vận dụng vào thực tiễn. Từ thực tế, ông bày tỏ trăn trở khi số lượng cán bộ Đoàn có trình độ lý luận chính trị cao cấp còn hạn chế, đề nghị tăng cường bồi dưỡng lý luận bài bản ngay từ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ góc độ đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng cần trang bị cho đoàn viên, thanh niên “sức đề kháng” về tư tưởng và nền tảng lý luận vững chắc nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo bà, người trẻ cần bản lĩnh vững vàng, tư duy cởi mở nhưng phải được đặt trên lập trường kiên định.

PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai nhấn mạnh vai trò của việc hiểu sâu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, cùng với nhận thức đầy đủ về lịch sử và thực tiễn. Bà lưu ý, nếu thiếu hiểu biết lịch sử, người trẻ sẽ khó nhận diện các quan điểm xuyên tạc, bởi nhiều luận điệu được ngụy trang tinh vi, dễ gây ngộ nhận.

Theo bà, việc thiếu kiến thức lịch sử cũng dẫn đến sự thiếu hụt cảm xúc biết ơn và trân trọng quá khứ, từ đó khó hình thành động lực hy sinh, cống hiến. Tri thức cần được tích lũy lâu dài, song song với việc giữ gìn một “trái tim hồng”, biết trân trọng những giá trị đã được hun đúc qua các thời kỳ.

Bà cũng gợi mở, muốn thực hiện thành công Nghị quyết 35, cần sức mạnh từ nhà trường, cơ quan, đơn vị và các tổ chức mà người trẻ tham gia. Đó là những tập thể có lý tưởng, có tâm huyết để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nhận diện vấn đề, bóc tách những quan điểm ẩn sâu chứa nội dung xấu độc, kịp thời phản bác các luận điệu chống phá thành quả cách mạng.

Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên

Tại tọa đàm, đại biểu Lê Thị Việt Kiều cho biết những năm gần đây, số lượng học sinh 18 tuổi được kết nạp Đảng từ các trường THPT tăng lên, cho thấy tín hiệu tích cực về ý thức phấn đấu. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu vào Đảng và con đường tiếp theo cần rèn luyện. Theo đại biểu, tổ chức Đoàn cần tạo môi trường rèn luyện thực chất, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền, bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú có chất lượng.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Duy cho rằng, đoàn viên, đảng viên được kết nạp từ bậc THPT khi bước vào môi trường đại học rất cần các diễn đàn trao đổi để tự "phòng vệ" cho chính mình. Trong quá trình trưởng thành, những băn khoăn, dao động là khó tránh khỏi, do đó cán bộ Đoàn cần đồng hành, kịp thời định hướng và tạo không gian để đoàn viên bày tỏ ý kiến một cách lành mạnh.

Từ thực tiễn rèn luyện trong quân đội, Trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định, khẳng định niềm tin với Đảng không được thể hiện bằng lời nói hay khẩu hiệu, mà bằng kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng học tập, hoàn thành nhiệm vụ. Ông cho rằng không gian mạng là một “mặt trận” mới, đòi hỏi thanh niên phải có kỹ năng chọn lọc, nhận diện thông tin sai trái và phản bác bằng lý lẽ, bằng chứng và văn hóa.

Theo Trung tá Ngô Trường An, tổ chức Đoàn cần mở rộng môi trường rèn luyện, tạo điều kiện để đoàn viên được giao việc, được va chạm thực tiễn. Ông gợi mở hình mẫu đoàn viên thanh niên thời kỳ mới với “5 có”: có lý tưởng, có tư duy, có năng lực, có uy tín và có kỷ luật.

Kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình rèn luyện của thanh niên là lý tưởng và niềm tin sắt son với Đảng, gắn lòng yêu nước với trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, ông khẳng định yêu cầu đối với thanh niên TPHCM là không ngừng học tập suốt đời, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

