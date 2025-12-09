Xây thế trận vững chắc từ lòng dân

“Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, lời căn dặn ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi rọi chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025).

Vững chắc cột mốc lòng dân nơi biên giới

Biên giới là “phên giậu” của Tổ quốc. Từ quan điểm của Đảng “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai nhiều chủ trương, đề án xây dựng thế trận lòng dân ở vùng biên giới và đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 (thứ 2 từ trái qua), cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng

Năm 2003, tại vành đai biên giới, Quân khu 7 đã triển khai xây dựng các chốt dân quân thường trực biên giới, cùng với hệ thống đồn, chốt biên phòng, được coi là những “bức tường thép” trên địa bàn biên giới, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Các chốt dân quân là mắt xích quan trọng cùng với các lực lượng khác giữ vững an ninh trật tự, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; thực hiện công tác dân vận, giúp nhân dân vùng biên ổn định cuộc sống. Đến nay, Quân khu 7 đã xây dựng hoàn thành cơ bản 68/72 chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, bảo đảm tốt các điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ dân quân.

Đi cùng với việc xây dựng các chốt dân quân biên giới, từ năm 2018, Quân khu 7 đã triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt biên phòng biên giới” để từng bước hình thành các thôn ấp, khu dân cư dọc tuyến biên giới. Bằng tinh thần tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động khắc phục khó khăn, LLVT Quân khu 7 đã phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hàng trăm tỷ đồng xây dựng 58 điểm dân cư với 809 căn nhà và 2 trường mẫu giáo. Chủ trương mang ý Đảng, hợp lòng dân đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đóng chân.

Điểm dân cư xây dựng đến đâu thì địa phương bảo đảm điện thắp sáng, đường giao thông, nước sạch, điều kiện sinh kế cho người dân đến đó, đã làm cho vùng biên thay da đổi thịt, xóa “vùng trắng” về dân cư trên tuyến biên giới. Dáng dấp nông thôn mới đang hiện hữu trên những miệt vườn vùng biên, với những vườn mít, dừa, bưởi da xanh rộng hàng chục hécta, hay mô hình vườn - ao - chuồng, kết hợp nuôi thỏ, bò, heo cho thu nhập bình quân từ 200-400 triệu đồng/năm/hộ.

Người dân yên tâm bám đất giữ làng, tự nguyện là “tai”, là “mắt” cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đây, quân dựa vào dân để bảo vệ biên giới, dân dựa vào quân để an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Lan tỏa mô hình dân vận khéo, đơn vị làm dân vận tốt

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, LLVT Quân khu 7 luôn tin dân, dựa vào dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo đang được triển khai, biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết quân - dân “như cá với nước”. Tiêu biểu như chủ trương “gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo”. Đây là một trong những nét đặc trưng trong công tác dân tộc - tôn giáo của Quân khu 7, xuất phát từ đặc điểm địa bàn đa dân tộc, đa tôn giáo với 15 tôn giáo và hơn 10 triệu tín đồ. Quân khu 7 đã chủ động đến thăm, trao đổi thông tin, chúc mừng nhân các ngày lễ trọng, sinh nhật các vị chức sắc đứng đầu các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức các buổi gặp mặt, thông tin thời sự. Hàng năm, Quân khu 7 đã huy động các nguồn lực xây tặng trên 300 căn nhà tình nghĩa quân - dân và hàng chục công trình văn hóa, thể dục thể thao cho các cơ sở tôn giáo và đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân, gắn bó lương - giáo.

Chủ trương “địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương trong xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Thực hiện chủ trương này, các địa phương có tiềm lực kinh tế như TPHCM, Đồng Nai thường xuyên hỗ trợ các tỉnh biên giới đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ, chốt dân quân, điểm dân cư biên giới…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã lập nhiều chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”. Bài học dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân luôn được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. 5 năm qua, Quân khu 7 đã xây tặng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; tham gia phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” với việc sửa chữa và xây tặng 510 căn nhà, vượt chỉ tiêu 70 căn nhà Bộ Quốc phòng giao; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, trường học, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, trong phong trào chống dịch, cứu dân vượt qua dịch Covid-19, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chống dịch nơi tuyến đầu, cứu chữa, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân, góp phần chiến thắng dịch Covid-19, phục hồi đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Quân đội.

Bên cạnh đó, mô hình dân vận khéo, đơn vị làm dân vận tốt đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Quân khu 7 luôn sáng mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Chủ trương “Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia” đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Quân khu 7 đã kết nghĩa với 87 đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, chia sẻ, giúp đỡ nước bạn cả về vật chất lẫn tinh thần; phối hợp xử lý tốt các vấn đề an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới; phòng, chống tội phạm; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn về nước; tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt ổn định cuộc sống..., qua đó xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong thiên tai, bão lũ, hạn hán, dịch bệnh, nơi vùng sâu, biên giới, biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 không màng hiểm nguy, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đều có những cách làm hay, việc làm cụ thể trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau…

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Quân khu 7 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận lòng dân; đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận, tập trung vào các địa bàn trọng yếu, khu công nghiệp, khu dân cư đông lao động nhập cư. Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, dân quân tự vệ rộng khắp, tạo sức mạnh tổng hợp từ nhân dân. Nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chăm lo đời sống nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào tôn giáo - dân tộc, củng cố nền tảng chính trị cơ sở. Ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác đến nhân dân, tạo “lá chắn mềm” trước thông tin xấu độc.

Khi nhân dân tin tưởng, ủng hộ, thì mọi nhiệm vụ, kế hoạch quân sự - quốc phòng đều có điểm tựa vững chắc. Đây chính là chìa khóa để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; cổ vũ, động viên LLVT Quân khu 7 bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng TRẦN CHÍ TÂM, Phó Chính ủy Quân khu 7