Chống tham nhũng, lãng phí để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển đất nước

Ngày 11-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNTCLP) chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số trên 190.000 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác PCTNTCLP của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có những bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu yêu cầu mà nghị quyết đã đề ra.

Nhận thức lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác PCTNTCLP có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện; đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực, lãng phí; tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đảm bảo trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, khắc phục tình trạng "trên nóng dưới lạnh", khẳng định cuộc đấu tranh PCTNTCLP ngày càng trưởng thành và đi vào chiều sâu. Chứng minh một cách rõ ràng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu đảng mà làm đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Qua các vụ án, vụ việc đã "vạch mặt, chỉ tên" đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự câu kết hình thành các nhóm lợi ích để trục lợi, đã thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Nhiều vụ án đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt. Một số vụ án điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn, phân hóa, xử lý các đối tượng vi phạm đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn; người bị xử lý tâm phục khẩu phục.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ kể cả đương chức và nghỉ hưu. Công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt, hoàn thiện thể chế theo tư duy mới. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đã được nâng cao. Đây là thước đo quan trọng nhất của công tác PCTNTCLP.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác PCTNTCLP của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong suốt thời gian qua.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là "giặc nội xâm" đe dọa sự trong sạch của đảng, sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kiên trì, liên tục.

Theo Tổng Bí thư, trong giai đoạn tới, nhiều công trình dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương chính sách mới được áp dụng với cơ chế "thông thoáng" hơn để phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những mặt tích cực sẽ tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh PCTNTCLP, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với quyết tâm chính trị cao nhất từ trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 3 yêu cầu chung: PCTNTCLP phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính phục vụ nhân dân; và thúc đẩy phát triển đất nước.

Đấu tranh PCTNTCLP phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục xử lý nghiêm nhưng nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lẽ chung, không để "sợ sai, sợ trách nhiệm", cản trở sự phát triển.

Chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm, phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng và sự giám sát của nhân dân để đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở chi bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn các sai phạm cũ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu kiên trì tuyên truyền giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính, thúc đẩy các điều kiện đảm bảo để cán bộ, đảng viên "không cần", "không muốn" tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Phải đưa giáo dục liêm chính trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện như "cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày" và trở thành nội dung yêu cầu bắt buộc của tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; phải xây dựng chiến lược, hành động quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với ba trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính, nền công vụ liêm chính, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính; sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở để đảm bảo cuộc sống để cán bộ đảng viên không cần tham nhũng, lãng phí tiêu cực và phải tăng cường cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ 3 đột phá trong công tác PCTNTCLP. Trước hết, phải đột phá về thể chế, đây là công việc đã và đang tích cực triển khai, cần tập trung khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật và quy định của Đảng để không chấp nhận việc đổ lỗi cho cơ chế pháp luật khi xảy ra vi phạm; phải sớm hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đột phá về công tác cán bộ, phải tập trung triển khai có hiệu quả các quy định mới của bộ chính trị về công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường quản lý giám sát cán bộ; kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy phải gương mẫu, tự giác khép mình vào tổ chức, tuân thủ các quy định, vượt qua những cám dỗ, nhận thức rất rõ công quỹ là của dân, công quyền là vì dân.

Đột phá về ứng dụng KH-CN và chuyển đổi số, đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, mở rộng hóa đơn điện tử, đấu thầu, đấu giá, công khai trên nền tảng số, kiểm soát tài sản, thu nhập bằng công nghệ có cơ chế lộ trình bảo đảm minh bạch tài sản trong toàn xã hội, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát các giao dịch lớn qua hệ thống ngân hàng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi cán bộ đảng viên hãy gương mẫu tự soi, tự sửa rèn luyện liêm chính; mỗi cơ quan hãy xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật; mỗi người dân hãy tiếp tục đồng hành, giám sát và góp sức vào công cuộc quan trọng này.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng hành, đồng lòng ủng hộ của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng, sẽ tiếp tục đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh; phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương các loại cho 35 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNTCLP thời gian qua.

Tin liên quan TPHCM áp dụng cơ chế thiết lập “hồ sơ chống lãng phí” trong đầu tư công

TRẦN BÌNH