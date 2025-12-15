Tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định, lực lượng Công an nhân dân có những đóng góp quan trọng đối với thành tựu chung của đất nước; đồng thời chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2025.

Thủ tướng và các đại biểu dự hội nghị

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện tốt phong trào ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và công tác công an trong kỷ nguyên mới; phải bảo đảm ba tốt “An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất”, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, lực lượng Công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; “lá chắn thép an ninh chiến lược”; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; “tường lửa quốc gia trên không gian mạng” và “thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng”.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó với sự thay đổi của tình hình thế giới và khu vực; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm... Bên cạnh đó, tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, hội nghị công an toàn quốc lần này được tổ chức theo hướng đổi mới, rút ngắn thời gian, tăng thảo luận (tổ chức các tổ để thảo luận) nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025, đề ra mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; triển khai chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vừa qua...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng 1 tập thể thuộc Cục An ninh đối ngoại

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng – hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các kết quả nổi bật như: công tác tham mưu chiến lược tiếp tục là “điểm sáng” ngày càng “sâu – sắc – chắc – kịp thời – hiệu quả hơn”, đóng góp vào nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược của đất nước, không để bị động, bất ngờ; gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đổi mới, nâng cao tư duy chiến lược và đồng bộ các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, ngoài biên giới quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước theo hướng “vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa tạo thuận lợi tối đa để nhân dân thụ hưởng, khơi dậy mạnh mẽ tự hào dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến trong nhân dân”.

Trong các kết quả thực hiện năm qua, việc kiềm chế, kéo giảm tội phạm, trật tự, an toàn xã hội chuyển biến tích cực hơn, là một trong những điểm nhấn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho 1 tập thể và trao huân chương cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thuộc Bộ Công an. Theo đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2014 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng huân chương cho các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thuộc Bộ Công an để ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc.

ĐỖ TRUNG