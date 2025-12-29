500 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần I

Sáng 29-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc với sự tham gia của 500 đại biểu.

Dự đại hội có đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Đại hội có chủ đề: “Tuổi trẻ TPHCM khát vọng - sáng tạo - xung kích - bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Tại chương trình, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch đại hội (gồm 11 đại biểu), đoàn thư ký (5 đại biểu), ban thẩm tra tư cách đại biểu (gồm 9 đại biểu); thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Đồng thời, báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu chia thành 10 tổ thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm tại đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội gồm 11 đồng chí

Triển khai hàng ngàn phần việc thanh niên tại khu phố

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cho biết, sau hợp nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tham gia nhận lãnh những nhiệm vụ được thành phố giao trong tình hình mới.

Trong hơn 6 tháng qua, các cấp bộ Đoàn thành phố đã triển khai hàng ngàn phần việc thanh niên tại các khu phố, ấp; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tại 168 phường, xã, đặc khu để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả; dẫn dắt, đoàn kết hàng chục ngàn thanh niên hỗ trợ các điểm tiếp nhận hàng hóa và xung kích tình nguyện giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

“Mỗi thanh niên TPHCM hôm nay đã và đang sống, làm việc, cống hiến với những ngày đẹp nhất cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Đó không chỉ là truyền thống xung kích, tiên phong của Thanh niên các tỉnh miền Đông Nam bộ nói chung, mà còn là khí chất được thừa hưởng từ những thế hệ thanh niên 3 tỉnh thành trước đây, kiên trung và anh dũng. Đó cũng là lý tưởng sống, là dấn thân, hành động cụ thể được đoàn viên, thanh niên thành phố lựa chọn để vững tâm tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành đoàn TPHCM, Đoàn chủ tịch đại hội mong muốn 500 đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình để cùng nhau trăn trở, thảo luận, bàn bạc những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Trọng tâm là làm thế nào để thiết kế, tổ chức hiệu quả hoạt động của các cấp bộ Đoàn thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và mô hình mới; tìm lời giải đáp cho phương thức tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên phù hợp với tính chất đặc thù, sự đa dạng của thanh niên thành phố hiện nay; đồng thời là khát vọng được cùng thanh niên thành phố tiên phong trong nghiên cứu khoa học, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Gần 132.846 ý tưởng sáng tạo

Giai đoạn 2022 - 2025 và sau ngày 1-7-2025 (sau sáp nhập), công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố tiếp tục được kế thừa, mở rộng và đổi mới mạnh mẽ.

CLB Truyền thống Thành đoàn tặng tranh chúc mừng đại hội

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, bên cạnh cơ hội mở rộng không gian học tập, kết nối và phát triển, cũng gây ra thách thức về chênh lệch hạ tầng giữa các khu vực, áp lực việc làm, nguy cơ từ tin giả, tệ nạn và tác động của mạng xã hội, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải linh hoạt đổi mới phương thức tập hợp, chăm lo thanh niên.

Do đó công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được triển khai đồng bộ hơn; chú trọng ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội và sản phẩm truyền thông mới để tăng tính hấp dẫn, mở rộng phạm vi tiếp cận; tăng cường kỹ năng nhận diện, phản bác thông tin xấu độc cho đoàn viên, thanh niên.

Lãnh đạo Thành đoàn (bên phải) tặng hoa cảm ơn CLB Truyền thống Thành đoàn

Tinh thần sáng tạo của thanh niên công nhân được thể hiện rõ nét với gần 132.846 ý tưởng, sáng kiến và đề tài được đề xuất, góp phần cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng công việc tại các doanh nghiệp.

Song song đó, các hoạt động đồng hành trong chương trình xung kích tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thiết thực cho thanh niên công nhân. Công tác giới thiệu việc làm được duy trì hiệu quả, đã hỗ trợ gần 50.000 thanh niên tìm kiếm việc làm, trong đó gần 15.000 thanh niên có việc làm ổn định.

Đặc biệt, xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng, thể hiện vai trò nòng cốt thông qua triển khai phong trào "Bình dân học vụ số” đồng loạt tại 100% Đoàn phường, xã, đặc khu, đã biến lực lượng trí thức khoa học trẻ thành lực lượng nòng cốt (Đội hình Chuyển đổi số cộng đồng), tập trung vào việc phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản.

Trong khuôn khổ đại hội, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công viên Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Chính sách TPHCM; Nghĩa trang TPHCM (Lạc cảnh).

