Thành ủy TPHCM yêu cầu đưa nội dung đọc báo của Đảng vào sinh hoạt Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát danh sách cấp phát báo đến các đối tượng, chức danh đúng quy định, thành phần, bảo đảm hiệu quả, không trùng lặp.

Ngày 16-12, Thành ủy TPHCM vừa ban hành Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM.

Theo đó, thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM sau khi thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn… đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo và tạp chí của Đảng được nâng cao. Phong trào đọc, làm theo báo và tạp chí của Đảng được duy trì, phát triển.

Báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo Đảng của Thành phố được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM

Chất lượng báo và tạp chí của Đảng bộ TPHCM tiếp tục được nâng lên cả nội dung và hình thức; hoạt động chuyển đổi số báo chí được quan tâm thực hiện quyết liệt, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại; công tác phát hành báo và tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường quán triệt về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng. Đồng thời có giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị mình để đưa nội dung đọc báo và tạp chí của Đảng vào sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo và tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo và tạp chí của Đảng; có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo và tạp chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; đẩy mạnh, lan tỏa phong trào đọc, nghiên cứu và làm theo báo và tạp chí của Đảng.

Ngoài ra, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo và tạp chí của Đảng; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo và tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng được cấp báo và tạp chí của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức, phương thức thể hiện, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nội dung các ấn phẩm cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá với đông đảo bạn đọc, nhất là trên các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội.

Đồng thời, Báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo Đảng của Thành phố được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM. Do đó, tờ báo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức; xác định rõ vị trí, vai trò của mình nỗ lực cùng với các báo và tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần khẳng định tính chính thống, vai trò tạo “dòng thông tin chủ lưu tích cực” nhằm định hướng dư luận xã hội và tình hình nhân dân.

Tích cực hơn nữa trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao tính chuẩn mực, tính chiến đấu, tiên phong và tinh thần xây dựng trong sản xuất các sản phẩm báo chí, nhất là những tác phẩm liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; tăng cường lan tỏa những cách làm hay, tích cực, hiệu quả từ các mô hình thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát danh sách cấp phát báo cho các đối tượng. Cùng với đó, phối hợp Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung liên quan đến việc tham mưu trình HĐND TPHCM kinh phí trang bị báo và tạp chí của Đảng theo quy định và thực hiện gửi Báo Sài Gòn Giải Phóng đến các đối tượng, chức danh đúng quy định, thành phần, bảo đảm hiệu quả, không trùng lặp.

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy rà soát cập nhật danh sách các nhóm đối tượng được trang bị báo, tạp chí của Đảng theo định kỳ. Hằng năm thực hiện báo cáo khảo sát, theo dõi tình hình mua, đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng để kịp thời đề xuất việc phát hành báo phù hợp, hiệu quả; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục quyết toán chi phí cấp phát Báo Sài Gòn Giải Phóng theo quy định.

VĂN MINH