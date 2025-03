Sau sắp xếp, Công an TPHCM giảm 246 đơn vị cấp đội

Sáng 1-3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Công an TPHCM.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo TPHCM tham dự buổi lễ. Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, từ ngày 1-3, đơn vị chính thức có mô hình tổ chức, bộ máy mới; không tổ chức công an cấp huyện. Cụ thể, Công an TPHCM giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, trong đó giảm 246 đơn vị cấp đội.

Công an TPHCM cũng tiếp nhận một số nhiệm vụ từ các sở, ngành và chính thức đi vào hoạt động. Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao phó.

Ban Giám đốc Công an TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: CATP

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, việc “không tổ chức công an cấp huyện” không giảm chức năng, nhiệm vụ, biên chế, bản chất mà là giảm cấp trung gian. Những nhiệm vụ của lực lượng công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho các đơn vị cấp phòng và công an cấp xã tiếp tục thực hiện.

Với tinh thần "thần tốc, quyết thắng", đến nay, Công an TPHCM đã cơ bản hoàn thành việc thống kê hiện trạng công việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí và có thể bàn giao, tiếp nhận ngay, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt của toàn lực lượng Công an TPHCM khi triển khai mô hình tổ chức, bộ máy mới.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao các quyết định đến các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu toàn lực lượng Công an TPHCM, đặc biệt là cấp ủy - chỉ huy các cấp phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định đến các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Cùng với đó là khắc phục các khó khăn, thử thách; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ đảm bảo có sự kế thừa, không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, sót lọt hồ sơ, vụ việc; đảm bảo hoạt động bình thường của xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM.

CHÍ THẠCH