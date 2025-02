Công an TPHCM chính thức tiếp nhận một số nhiệm vụ mới

Công an TPHCM đã chính thức tiếp nhận các nhiệm vụ mới như: quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý lịch tư pháp và thực hiện nhiệm vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý an toàn, an ninh mạng từ các sở ngành của thành phố.