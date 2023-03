Scotland: Xóa TikTok khỏi thiết bị của cơ quan lập pháp

Sky News trích dẫn một thư điện tử cho biết các nghị sĩ và nhân viên trong cơ quan lập pháp Scotland đã được khuyến cáo mạnh mẽ về việc xóa ứng dụng TikTok, kể cả trong thiết bị cá nhân được sử dụng để truy cập các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan lập pháp Scotland.

New Zealand cũng tuyên bố cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị có quyền truy cập vào mạng của cơ quan lập pháp nước này từ ngày 31-3 tới do những lo ngại về an ninh mạng. Giám đốc điều hành các dịch vụ của Quốc hội New Zealand, ông Rafael Gonzalez-Montero, cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi tham vấn các chuyên gia an ninh mạng cũng như sau các cuộc thảo luận trong nội bộ chính phủ và với các quốc gia khác.