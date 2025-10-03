Sẽ xếp hạng và công khai các khách sạn tiêu biểu không thuốc lá

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I năm 2025.

Đây là chương trình nhằm tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc và về lâu dài. Chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân,... nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh - sạch - đẹp.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ nêu rõ, thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm tại Việt Nam có trên 100.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và hút thuốc thụ động.

Đặc biệt, các khảo sát gần đây cũng chỉ ra rằng, khách sạn, nhà hàng là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong các không gian trong nhà tại Việt Nam. Đây là vấn đề đáng lo ngại, bởi khách sạn vốn là nơi du khách tìm đến để nghỉ ngơi, trải nghiệm dịch vụ chất lượng, an toàn. Môi trường còn khói thuốc không những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mà còn làm giảm tính cạnh tranh của điểm đến du lịch Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực, nơi mô hình khách sạn không khói thuốc đã trở thành chuẩn mực.

Trong khi đó, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm nên việc tổ chức Bảng xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá là hoạt động rất ý nghĩa và kịp thời.

Các đại biểu tham gia chương trình

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia chương trình là các khách sạn từ hạng 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và các tài liệu minh chứng.

Bảng xếp hạng sẽ công bố từ ngày 1 tới 8-12. Lễ tổng kết, trao chứng nhận và vinh danh dự kiến ngày 30-12-2025. Các khách sạn được xếp hạng sẽ nhận quyết định chứng nhận, biển công nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025 và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

KHÁNH NGUYỄN