Thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Quốc hội sáng 26-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, việc xây dựng chính sách cần bảo đảm thận trọng, chỉ quy định những nội dung “đã chín, đã rõ”, không quy định những vấn đề chưa được đánh giá kỹ lưỡng.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, UBTVQH chỉnh lý theo hướng quy định tổng dư nợ vay không vượt quá 80% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Đối với việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do, UBTVQH nhận thấy, việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do là chủ trương lớn đã có đủ căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý. Nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và của cả vùng. Tuy nhiên, đây là chính sách mới, chưa được thực hiện tại Việt Nam, nghị quyết mang tính chất thí điểm; các chính sách là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần. Do vậy, cần thận trọng, có bước đi chắc chắn, không quy định những vấn đề chưa được đánh giá kỹ lưỡng, mang tính rủi ro cao. Hơn nữa, các chính sách cần được nghiên cứu, xây dựng căn cứ trên khả năng tổ chức thực hiện, nguồn lực tài chính, điều kiện đáp ứng của thành phố Đà Nẵng. Do vậy, tại thời điểm hiện nay, UBTVQH giữ phạm vi chính sách như dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu dự họp Quốc hội sáng 26-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, Chính phủ đề xuất 5 chính sách mới theo thực tế của thành phố Đà Nẵng nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong đó, Chính phủ đề xuất thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Trong đó có thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu để thực hiện thí điểm các cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch, dịch vụ chất lượng cao, công nghệ cao. Để đơn giản thủ tục hành chính, dự thảo nghị quyết giao UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố trong ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng đảm bảo đồng bộ sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đều đồng tình thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nếu thành công thì nhân rộng cả nước.

Cũng theo báo cáo giải trình, về đầu tư phát triển vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo UBTVQH cho rằng, để khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia thử nghiệm có kiểm soát, cần thiết phải có quy định miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát, bảo đảm tính khả thi thực hiện chính sách về thử nghiệm có kiểm soát trong thực tế.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính cụ thể, hợp lý và quyền lợi cho tổ chức, cá nhân khác khi bị thiệt hại, UBTVQH bổ sung nội dung theo hướng quy định rõ chỉ miễn trừ trách nhiệm dân sự trong thử nghiệm có kiểm soát khi xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho Nhà nước do nguyên nhân khách quan và khi đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về thử nghiệm. Đối với thiệt hại, rủi ro gây ra cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thử nghiệm phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, HĐND thành phố xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí bồi thường từ ngân sách thành phố trên cơ sở tính chất, mức độ thiệt hại, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Đối với việc bổ sung quy định miễn trừ trách nhiệm hình sự, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

PHAN THẢO