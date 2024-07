Triển lãm công nghệ thiết bị điện và năng lượng xanh lớn nhất trong năm sắp diễn ra tại TPHCM

Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo qua 16 lần tổ chức đã được các doanh nghiệp đánh giá là chương trình uy tín hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực điện và năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Triển lãm sẽ là môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, là cầu nối giao thương giúp khởi tạo và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp là diễn đàn giao lưu công nghệ quan trọng, mang đến những cơ hội trong tiến trình hội nhập và phát triển ngành điện và năng lượng Việt Nam và quốc tế.

Vietnam ETE & Enertec Expo 2024 có tổng qui mô gần 500 gian hàng, trưng bày trên diện tích 10.000m2 của hơn 350 doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thuộc các lĩnh vực thiết bị điện, năng lượng xanh, năng lượng mới, công nghệ và các sản phẩm liên quan của Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Pháp, Mỹ...

Trong các ngày diễn ra sự kiện, ngoài các hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm thiết bị điện, năng lượng xanh, năng lượng mới của các doanh nghiệp, Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2024 sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động phối hợp như “Hội thảo chuyên ngành”, “Chương trình Kết nối giao thương”, “ Trình diễn giới thiệu sản phẩm”, tham quan nhà máy và các hàng loạt các hoạt động thiết thực khác. Các hoạt động sẽ được chủ trì bởi Sở Công thương TPHCM, Tổng Cục đo lường chất lượng, các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội chuyên ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu.

Thông qua các sự kiện diễn ra tại triển lãm, các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp cận các chủ trương chính sách mới, các dự án, các nhà cung cấp, nhà mua hàng mới, được gặp gỡ, tiếp xúc và kết nối giao thương với các khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế, tăng cường khả năng tiếp cận trao đổi với các đối tác, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cung ứng, tạo điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất.

Trong 3 ngày mở cửa từ 17 đến 19-7-2024, Vietnam ETE & Enertec Expo 2024 kỳ vọng sẽ thu hút 20.000 lượt khách tham quan và làm việc trực tiếp, khẳng định vai trò là sự kiện thường niên uy tín của ngành Điện và Năng lượng tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, quan điểm phát triển năng lượng Việt Nam bao gồm: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết này sẽ tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực: dầu khí, than, điện, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.