Siết kỷ cương, tính đồng bộ hiệu quả trong phối hợp giải quyết công việc

Sáng 6-1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng nhất đến Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá năm 2023, UBND TPHCM đã tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và HĐND TPHCM trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phân công, đôn đốc các đơn vị thực hiện khá kịp thời, hiệu quả. Trong điều hành, UBND TPHCM luôn có sự linh hoạt, kịp thời báo cáo Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo, tháo gỡ cụ thể, kịp thời, cũng như cập nhật tình hình, tham vấn ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân.

Qua đó, TPHCM đã thực hiện đạt mục tiêu ngăn chặn suy thoái, phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. TPHCM cũng đã tập trung tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, những vụ việc, dự án tồn đọng, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư, kiến tạo những nền tảng, động lực phát triển mới thông qua triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, TPHCM quan tâm đầu tư các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Phân tích những hạn chế trong năm 2023 và khó khăn thách thức dự báo tiếp diễn trong năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức siết chặt kỷ cương, phối hợp đồng bộ, tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024.

Đặc biệt là không chủ quan, mà phải chủ động nắm sát tình hình, triển khai nhiệm vụ ngay từng đầu năm. Kịp thời cập nhật và bổ sung giải pháp trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ năm, tăng tốc về đích.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành triển khai nhiệm vụ đến từng người thực hiện ngay sau khi UBND TPHCM giao nhiệm vụ. Gắn triển khai nhiệm vụ với việc rà soát các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, kế hoạch của UBND TPHCM thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, cũng như kế hoạch thi đua đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, thành phố tập trung chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chăm lo tết chu đáo, vui tươi, an toàn. Các địa phương, đơn vị chú ý chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện trang hoàng phù hợp để người dân vui xuân đón tết. Đồng chí lưu ý giãn các hoạt động ra các địa bàn, tránh tập trung vào trung tâm thành phố cũng như trung tâm các quận, huyện.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng từ kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch, chi tiêu công cũng như các giải pháp thúc đẩy đầu tư từ đầu tư công, đầu tư nước ngoài, đầu tư xã hội. Việc này, cần xác định nhiệm vụ, khối lượng, tỷ trọng cụ thể cho quý 1-2024.

Với những nội dung cần hoàn thành trong quý 1-2024, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu tập trung phối hợp các bộ ngành Trung ương tham mưu Thủ tướng ban hành nghị định triển khai Nghị quyết 98 cũng như các nghị quyết khác và triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố đã được HĐND TPHCM thông qua. Cùng với đó là công tác lập quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố; trình đề án Trung tâm Tài chính quốc tế, đề án phát triển hệ thống đường sắt TPHCM đến năm 2035, đề án triển khai mô hình TOD và các dự án trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huân chương Lao động hạng Ba đến Sở Công Thương, Sở Tài chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận xét còn một số nội dung tiến độ giải quyết công việc còn chậm, công tác phối hợp chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm…, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tăng cường kỷ cương, tính đồng bộ, hiệu quả trong phối hợp giải quyết công việc. Trong đó, rà soát kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương.

Từ đó bổ sung, điều chỉnh theo hướng tăng phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực gắn với tăng sự chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, của người đứng đầu. Đồng thời TPHCM triển khai quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, phát huy vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tăng cường thanh tra công vụ và phát huy trách nhiệm của tổ thực thi.

Cùng với đó, triển khai kế hoạch cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính PCI và DDCI năm 2024. TPHCM sẽ đánh giá việc cải cách hành chính này gắn với thực hiện đánh giá các tổ chức và các cá nhân trong năm 2023 và sẽ có đề xuất điều chỉnh một số nhân sự phù hợp trong yêu cầu của năm tăng tốc. Thành phố cũng sẽ hoàn thiện đề án nâng cao năng suất khu vực công và phát huy các tổ, tháo gỡ, tổ công tác và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương.

Dịp này, UBND TPHCM tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM; Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM; Huân chương Lao động hạng ba cho Sở Công Thương, Sở Tài chính. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM; Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: VIỆT DŨNG Trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Ban Nội chính Thành ủy; Thanh tra TPHCM; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM; Nhân dân và cán bộ huyện Củ Chi; Nhân dân và cán bộ quận Tân Bình; Hội Cựu Thanh niên xung phong TPHCM; Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TPHCM.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH