SNG tăng cường hợp tác kinh tế

Phát biểu trong hội nghị không chính thức giữa lãnh đạo các nước SNG diễn ra tại TP St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quá trình chuyển tiếp trong việc sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán chung sẽ đảm bảo chủ quyền kinh tế và tài chính của các nước thành viên.

Kim ngạch thương mại giữa các nước SNG đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong năm 2023. Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại nội khối đã tăng 2%, lên mức 83,7 tỷ USD. Tổng thống Nga và lãnh đạo các nước SNG đã nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nhân văn khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xem việc tăng cường hợp tác kinh tế trong SNG là trọng tâm khi Nga đảm nhiệm chức Chủ tịch SNG năm 2024. Vào tháng 6, các quốc gia thành viên SNG ký kết thỏa thuận về thương mại tự do dịch vụ và đầu tư, được xem là cơ sở để tăng cường hợp tác kinh tế. Người đứng đầu nước Nga khẳng định phải tăng cường hợp tác công nghiệp mạnh mẽ hơn trong SNG để tạo ra các sản phẩm chung mới, bao gồm cả các nhãn hiệu chung Made in SNG hay Made in EAEU. Trong các lĩnh vực quan trọng, tốt hơn hết là nên độc lập vì tự cung tự cấp là cơ sở của chủ quyền. Nga sẽ cố gắng xây dựng mục tiêu duy trì an ninh và ổn định ở Á - Âu thông qua SNG, lập cơ chế chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên biên giới, buôn bán ma túy và tham nhũng. Tương tác văn hóa cũng là một thành phần quan trọng khác của quan hệ đối tác trong SNG.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Bishkek, Kyrgyzstan, các thành viên SNG đã ký Hiệp ước thành lập Tổ chức tiếng Nga quốc tế, có trụ sở chính tại Sochi, Nga, nhằm bảo vệ và quảng bá tiếng Nga như chìa khóa cho sự hiểu biết lẫn nhau.

HUY QUỐC