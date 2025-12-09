Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh

Tối 9-12, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, các ngày nghỉ lễ, tết trong năm được quy định bởi Bộ Luật Lao động, ngành giáo dục không có ngoại lệ so với các ngành khác.

Học sinh lớp 11CA2, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trang trí hành lang lớp học đón xuân

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) rơi vào thứ năm, nên các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ sáu (2-1), tạo nên chuỗi 4 ngày nghỉ (bao gồm thứ bảy và chủ nhật).

Việc học bù ngày thứ sáu (2-1) được thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc bù vào thứ bảy của tuần kế tiếp để đảm bảo chương trình.

Tuy nhiên, tối 9-12, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định, việc nghỉ Tết Dương lịch của ngành giáo dục phải thực hiện theo quy định chung của cả nước, không có ngoại lệ so với các ngành khác.

Cụ thể, theo quy định của Bộ Luật Lao động, Tết Dương lịch (1-1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước.

Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ năm. Do đó, giáo viên, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại TPHCM sẽ được nghỉ chính thức một ngày (thứ năm, ngày 1-1-2026). Các em sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ sáu (2-1-2026).

Riêng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, TPHCM dự kiến cho học sinh nghỉ học 14 ngày, từ 9-2-2026 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết âm lịch).

THU TÂM